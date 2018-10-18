«Комсомольская юность Севастополя» – выставка к 100-летию ВЛКСМ

18 октября 2018     50
«Комсомольская юность Севастополя» - выставка к 100-летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года массовая молодёжная организация в СССР – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) – отметит 100-летний юбилей. В честь этого события 29 октября в 11.00 в Культурно-выставочном Центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя открывается тематическая выставка «Комсомольская юность Севастополя».

На выставке, созданной на основе фондовой коллекции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, представлены документы и фотографии, рассказывающие об истории создания и деятельности севастопольской комсомольской организации, награждённой в 1948 году орденом Красного Знамени, о комсомольцах-участниках обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения города в мае 1944 г., о героях ударных комсомольских строек, членах лучших комсомольско-молодёжных бригад.

Посетители увидят оригинальные тексты посланий будущим поколениям молодёжи от комсомольцев 1960-х, 1990-х и 2000-х годов. Интересен комплекс документов и фотографий, рассказывающий о вкладе севастопольской молодёжи в освоение целины, в восстановление шахт Донбасса. Значимым экспонатом является Книга Почёта севастопольской городской комсомольской организации, где собран материал о её работе с 1949 года по 1960 год. Особое место на выставке занимает Памятное Знамя Крымского обкома РКСМ, вручённое передовому отряду Коммунистического Союза молодёжи Севастополя за шефство над кораблями флота и мобилизацию молодёжи на восстановление крейсера «Коминтерн» после окончания Гражданской войны. Материалы о современной деятельности севастопольского комсомола предоставлены Севастопольским городским комитетом ЛКСМ РФ.

Выставка «Комсомольская юность Севастополя» представляет самые значимые страницы трудовой и боевой истории севастопольского комсомола и будет интересна севастопольцам всех возрастов.

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Ни дня без линии» - выставка графики Аллы Лебеденко «Ни дня без линии» – выставка графики Аллы Лебеденко

20 октября в 15:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар) состоится открытие персональной выставки Лебеденко Аллы «Ни дня без линии». На выставке будут представлены живопись и графика, выполненные в абстрактном стиле. Абстракция, как современное направление искусства, невероятно широка и разнообразна. Каждый художник создаёт нечто своё, нечто особенное, которое бы лучшим образом могло отразить… читать »

«Рожденный морем» - выставка работ Ильи Каца в Херсонесе «Рожденный морем» – выставка работ Ильи Каца в Херсонесе

С 24 августа по 24 октября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», галерея «Веллум» и галерея «Арт-Бульвар» представляют выставку «Рожденный морем». В экспозиции представлено более двух десятков живописных произведений И. Каца из коллекции Л. Агафоновой и галереи «Арт-Бульвар». Увлеченность автора картин путешествиями и водным простором воплотились в пейзажах, наполненных воздухом и романтическим настроением. Представитель знаменитой южнорусской художественной школы… читать »

«Детский альбом» - персональная выставка Киры Эмеретли «Детский альбом» – персональная выставка Киры Эмеретли

10 августа в Центре творческих индустрий РАМА состоится открытие персональной выставки севастопольской художницы Киры Эмеретли «Детский альбом». Новая персональная выставка Киры Эмеретли, представленная Севастопольским региональным отделением Союза Художников России, объединена названием «Детский альбом». Более 70 работ вошли в эту экспозицию. Живопись на холсте и в технике левкаса на дереве, графика в различных техниках и форматах… читать »

Авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая» Авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая»

8 августа в Центре РАМА, в последний день работы экспозиции, состоится авторская экскурсия по выставке «Русь уходящая». Экскурсию проведет Владимир Филиппов, участник выставки, член Союза фотохудожников России, фотограф и преподаватель. Владимир расскажет о том, как собирался проект, о культуре и быте жителей Русского севера, о важности визуальных свидетельств культуры и искусстве фотографии. Когда: 8 августа… читать »

«Мой Крым» - выставка живописи крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева «Мой Крым» – выставка живописи крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева

28 июля на двух выставочных площадках севастопольского Культурно-информационного центра открылась  выставка живописных полотен  крымских  художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева «Мой Крым». Экспозиция посвящена  Дню Военно-морского флота России. В выставочных залах представлено 36 живописных работ (18  пейзажных полотен  Юрия Чурсина и 18 картин  мариниста Романа Деркачева).  У каждого своё видение колорита, построение композиции, своя образная… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info