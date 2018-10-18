«Комсомольская юность Севастополя» – выставка к 100-летию ВЛКСМ

29 октября 2018 года массовая молодёжная организация в СССР – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) – отметит 100-летний юбилей. В честь этого события 29 октября в 11.00 в Культурно-выставочном Центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя открывается тематическая выставка «Комсомольская юность Севастополя».

На выставке, созданной на основе фондовой коллекции Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, представлены документы и фотографии, рассказывающие об истории создания и деятельности севастопольской комсомольской организации, награждённой в 1948 году орденом Красного Знамени, о комсомольцах-участниках обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения города в мае 1944 г., о героях ударных комсомольских строек, членах лучших комсомольско-молодёжных бригад.

Посетители увидят оригинальные тексты посланий будущим поколениям молодёжи от комсомольцев 1960-х, 1990-х и 2000-х годов. Интересен комплекс документов и фотографий, рассказывающий о вкладе севастопольской молодёжи в освоение целины, в восстановление шахт Донбасса. Значимым экспонатом является Книга Почёта севастопольской городской комсомольской организации, где собран материал о её работе с 1949 года по 1960 год. Особое место на выставке занимает Памятное Знамя Крымского обкома РКСМ, вручённое передовому отряду Коммунистического Союза молодёжи Севастополя за шефство над кораблями флота и мобилизацию молодёжи на восстановление крейсера «Коминтерн» после окончания Гражданской войны. Материалы о современной деятельности севастопольского комсомола предоставлены Севастопольским городским комитетом ЛКСМ РФ.

Выставка «Комсомольская юность Севастополя» представляет самые значимые страницы трудовой и боевой истории севастопольского комсомола и будет интересна севастопольцам всех возрастов.