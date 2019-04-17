«Космос далекий и близкий» – игра-путешествие и выставка ко Дню авиации и космонавтики

12 апреля в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра второклассники CШ №15 стали участниками игры-путешествия «Космос далекий и близкий», посвященной Дню авиации и космонавтики. Началась встреча с экскурсии на выставку детского рисунка «Через тернии к звездам».

«Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, а звездное небо завораживает своей красотой. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник»,- рассказала методист библиотеки КИЦ Т.Глущенко.

Ребята познакомились с книжной экспозицией «Небо покоряется смелым», которая рассказывает об истории развития космонавтики, об исследователях космоса, о конструкторах космических ракет. Узнали интересные факты из биографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина, о нашем земляке — герое России Антоне Шкаплерове.

Затем ребята посмотрели фрагменты документальных фильмов «Первые секунды полета Ю.А. Гагарина», «Белка и Стрелка в космосе», «Современные космические станции» о героических буднях современных космонавтов, о силе духа героев космоса, которая помогала им работать, бороться и побеждать. Завершая встречу, Т.В.Глущенко пожелала ребятам хорошо учиться и заниматься спортом, чтобы в будущем стать исследователями и покорителями космоса.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой