«Космос далекий и близкий» – игра-путешествие и выставка ко Дню авиации и космонавтики

17 апреля 2019     51
«Космос далекий и близкий» - игра-путешествие и выставка ко Дню авиации и космонавтики

12 апреля в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра второклассники CШ №15 стали участниками игры-путешествия «Космос далекий и близкий», посвященной Дню авиации и космонавтики. Началась встреча с экскурсии на выставку детского рисунка «Через тернии к звездам».

«Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, а звездное небо завораживает своей красотой. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник»,- рассказала методист библиотеки КИЦ Т.Глущенко.

Ребята познакомились с книжной экспозицией «Небо покоряется смелым», которая рассказывает об истории развития космонавтики, об исследователях космоса, о конструкторах космических ракет. Узнали интересные факты из биографии первого космонавта Земли Юрия Гагарина, о нашем земляке — герое России Антоне Шкаплерове.

Затем ребята посмотрели фрагменты документальных фильмов «Первые секунды полета Ю.А. Гагарина», «Белка и Стрелка в космосе», «Современные космические станции» о героических буднях современных космонавтов,  о силе духа героев космоса, которая помогала им работать, бороться и побеждать. Завершая встречу, Т.В.Глущенко пожелала ребятам хорошо учиться и заниматься спортом, чтобы в будущем стать исследователями и покорителями космоса.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Моя такая разная гуашь» - персональная выставка Анны Черей «Моя такая разная гуашь» – персональная выставка Анны Черей

В экспозиции 17 листов в технике гуашь, созданные юным автором в 2018 году. Эти иллюстрации, зарисовки и эскизы, картины отличаются авторской наблюдательностью, заметной самостоятельностью, серьезными композиционным и колористическим решениями.

Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику

Природное богатство Крымского полуострова не перестает вдохновлять художников, писателей и поэтов, которые своим творчеством пробиваются сквозь тень «каменных джунглей». Вот и главным героем выставки репродукций акварельной графики Тихона Синицына «Моя бескрайняя Таврика» стал Крым, в котором органично пересекаются эпохи, традиции и ландшафты.

На Малаховом кургане состоится церемония зажжения Вечного огня На Малаховом кургане открывается выставка «Воображаемая геометрия времени»

На территории Мемориального комплекса «Малахов курган» начала работу выставка «Воображаемая геометрия времени». Эта выставка знакомит жителей Севастополя и гостей города с историей музейного комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте в Москве.

«Про весну, любовь и красоту!» - выставка Владимира Адеева Выставка Владимира Адеева «Про весну, любовь и красоту!»

Выставка-подарок к празднику Весны представляет собой более 20 иллюстраций в техниках акварели, рисунка карандашом, флористики. Это наблюдательный, деликатный и в меру ироничный взгляд художника.

Выставка «Птицы» арт-группы «МОСТ» на трёх площадках города Выставка «Птицы» арт-группы «МОСТ» на трёх площадках города

1 марта Арт-группа #МОСТ открывает экспозицию «Птицы». Открытие состоится сразу на трёх площадках города практически одновременно. Экспозиции будут проходить в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого, Севастопольском академическом русском драматическом театре им. А. В. Луначарского и Арт-отеле «Украина».


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info