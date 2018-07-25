«Красивый красный» – выставка молодых художников творческого объединения МОСТ в Центре творческих индустрий РАМА

28 июля в Центре творческих индустрий РАМА состоится открытие выставки молодых художников творческого объединения МОСТ.

Выставка «Красивый красный» объединила на одной площадке живопись, графику и инсталляции от молодых художников Севастополя. Среди участников выставки — Владимир Новиков, Анна Сорокина, Ольга Корчагина, Сергей Меркулов, Анатолий Дымант, Надежда Терехина и другие представители молодой творческой интеллигенции.

В экспозицию вошли разножанровые произведения: от классической живописи до картин, выполненных на баннерной ткани. Темой, объединившей работы, стал красный цвет, который трактуется кураторами выставки как некий акцент, метафора сильной эмоции, символ визуального напряжения. Одной из целей экспозиции была задача показать все многообразие красного цвета, раскрыть его эстетическую сторону и показать всю гамму оттенков от нежно-розового до глубокого винного.

Более 40 работ раскрывают тему красного в графике, живописи, фотографии, инсталляции. Своей задачей кураторы видят напоминание зрителю о том, что красота есть в каждом явлении: «Мы забываем наблюдать, как карандаш оставляет мягкий след на рыхлой бумаге».

На открытии выставки будет организована кураторская экскурсия с рассказом об авторах и работах, а также пройдет творческая встреча с участниками.



Открытие выставки: 28 июля в 18:00

Выставка работает с 28 июля по 14 августа по адресу: Севастополь, Репина, 21, Центр творческих индустрий «РАМА», выставочный зал АНГАР, с 10:00 до 17:00 по будням.

Вход свободный.

Контактный телефон: +7 (912) 464-00-29 (Анастасия Любич, менеджер культурно-выставочной деятельности ЦТИ «РАМА»)



Фото из группы vk.com/centerrama