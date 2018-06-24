«Краски Крыма» – выставка акварелей Ксении Хидаевой

24 июня 2018     118
«Краски Крыма» - выставка акварелей Ксении Хидаевой

23 июня в Культурно-информационном центре открылась выставка акварелей и графики Ксении Хидаевой.

Выставка интересна тем, что в экспозиции представлены также работы юных воспитанников молодой художницы и сувенирная продукция с рисунками, выполненными по эскизам этих работ.

Ксения Руслановна Хидаева родилась 16 января 1992 года в Украине, в селе Павловка Васильковского района Днепропетровской области. В 1995 году родители Ксении переехали в Севастополь, и именно здесь начался ее творческий путь. Девочка занималась в детских кружках по бисероплетению и вышивке, училась в художественной школе современного дизайна при Львовской национальной академии искусств в г.Севастополе. В 2008-2009 годах проходила обучение в мастерских художников Решитова М.М.(живопись) и у Мыськива Я.М.(рисунок). В 2013 году завершила обучение в Севастопольском филиале при Львовской национальной академии искусств: кафедра «моделирование костюма», специальность «художник-модельер, преподаватель». В 2013-2014 г.г. совершенствовала полученные навыки в мастерской севастопольского художника-графика Велигина И.Н. Еще в годы учебы основным направлением творчества Ксения избрала графику.

Трудовую деятельность в качестве преподавателя изобразительного искусства Ксения Хидаева начала в 2014 году, и первым местом работы для молодого специалиста стала сш№ 8 Министерства обороны РФ. В 2016 году художница открыла собственную студию изобразительного искусства, по ее словам, она «хотела не просто научить детей рисовать, дать основы изобразительного искусства, но и научить применять свой талант в жизни, проще говоря, научить зарабатывать на хлеб насущный .Согласитесь, для девушки и молодого специалиста очень разумные и весьма актуальные мысли. Сегодня в студии Ксении Хидаевой занимается десять подростков. Большую помощь в занятиях с детьми оказывает мама, Татьяна Северина, она помогает Ксении в любых начинаниях , занимается менеджментом творческих проектов и их продвижением.

Выставочную деятельность художница начала в 2006 году. С тех пор принимала участие более чем в ста выставках, конкурсах, фестивалях и мероприятиях разного уровня, от городских до международных. Ксения Хидаева является победителем многих региональных, всеукраинских, всероссийских и международных конкурсов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, проходящих в разных городах и странах: Севастополь, Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Пекин, Лондон, Россия, Италия, Словения,Украина, Румыния, Кипр, Китай, Беларусь, Великобритания. Она совершенствует свое мастерство в разных видах и жанрах изобразительного искусства, таких как живопись, графика и декоративно-прикладное творчество. Молодая художница работает в разных техниках: акварель, пастель, гуашь, масло, но предпочтение отдает графическим техникам, особенно ее привлекает рисование шариковыми и гелевыми ручками.

Гордится тем, что принимала участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, в Ялтинском международном экономическом форуме и Сочинском инвестиционном форуме. С 2016 Ксения Хидаева является членом ВТОО Союза художников России.

Вниманию посетителей выставки представлено 25 работ Ксении Хидаевой, среди них есть работы, которые заняли призовые места в Международных конкурсах в 2018 году по изобразительному искусству среди профессионалов .Основными темами творчества художницы являются пейзажи и исторические уголки Севастополя и Крыма. На выставке вы сможете ознакомиться с графическими работами учеников К.Хидаевой, самому младшему из них 6 лет, старшему- 15. В работах юных художников: Лейлы Мамедовой, Андрея Баталова, Милены Шейко, Ульяны Сизовой, Александры Нагорной, Владимира Куркчи, Софии Деевой уже сегодня чувствуется стиль и желание работать в разных техниках, в том числе и в такой сложной, как графика.

Отдельное место в творчестве художницы занимает участие в различного рода проектах. В 2016 году Ксения Хидаева стала одним из победителей федерального гранта на форуме «Родная гавань» и получила финансовую поддержку на развитие сувенирной отрасли в Севастополе и Крыму. В 2017 году при поддержке Правительства и Управления по делам молодежи и спорта в г.Севастополе она стала одним из победителей грантового конкурса и получила помощь в реализации проекта в номинации «профессиональная траектория, работающая молодежь и предпринимательство». Проект, который посвящен развитию сувенирной отрасли по авторским эскизам в городе Севастополе и в Крыму — это популяризация полуострова, а также создание качественной, уникальной и узнаваемой продукции. Ее уникальность в том, что автор самостоятельно разрабатывает серию рисунков с изображением достопримечательностей Крыма и города Севастополя в разных техниках и жанрах изобразительного искусства.

Участие в проекте по изготовлению сувенирной продукции по авторским эскизам Ксения считает признанием в любви городу, который стал для нее родным: « Я считаю, что данный проект является довольно актуальным, так как с каждым годом прослеживается тенденция увеличения численности туристов в Крыму и как правило, каждый турист хочет увезти частичку Крыма с собой, подарить друзьям или близким , а сувенир — это прекрасная возможность доставить радость близким людям, отблагодарить человека или вновь мысленно оказаться в нашем прекрасном городе». На сегодняшний день ею разработано более семидесяти вариантов рисунков на сувениры не только с достопримечательностями Крыма, но и других регионов России. Декоративные чашки, тарелки, часы и магниты с символикой Севастополя и авторским знаком Ксении Хидаевой уже пополнили сувенирные прилавки нашего города и России.

Еще одной особенностью проекта стало проведение уроков изобразительного искусства для детей и молодежи. Лучшие детские рисунки были отобраны для выставки «Краски Крыма», их также планируется напечатать на сувенирной продукции. «Есть невероятное желание продолжить проект, а также вовлечь школьников и молодежь города Севастополя в творческий процесс»,- говорит о необычном начинании молодая художница.
Особенность выставки «Краски Крыма» в Культурно-информационном центре состоит в том, что в экспозиции представлены не только авторские картины, но и сувенирная продукция, в которой эти работы нашли отражение: керамические кружки и тарелки с крымскими пейзажами, арткамни с любимыми уголками полуострова, текстильные изделия, хранящие память о крымском отдыхе. Выставка продлится до 10 июля 2018 года.

 
Марина Сидорец
Фото Екатерины Мокрецовой

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