«Краски солнечного лета» – выставка работ творческого союза севастопольских художников

6 июля в выставочном зале Культурно-информационного центра открылась выставка работ творческого союза севастопольских художников под названием «Праздник лета».

На ней представлены работы С. Берлова, Л. Федчишиной, И. Кузьменко, А.Таран, Н. Кавулич, Л Матевушевой, Е.Лимоновой, Е.Рожкова, В.Болотного, Н.Карпова. Полотна различны по технике исполнения, жанрам и выполнены в акварели и масляной живописи, в технике батика и нетканого гобелена.

Все они объединены темой лета с его солнечным радостным настроением и сочными красками. И это не случайно! Именно летом наш глаз радует буйная зелень деревьев и травы, золото солнечных лучей, ярко — голубое небо с кипенно — белыми облаками и опьяняющий запах полей. В это время года земля наполняется самыми яркими красками и художники торопятся сохранить это богатство образов на своих полотнах.

В работах художников очевидно выражено желание отразить красоту окружающего мира, живой природы, все краски жизни. Их картины наполнены доброй энергией, передают светлое настроение и ощущение радости бытия.

Живописные произведения севастопольских мастеров кисти украсили своим разноцветием и по-особому согрели выставочное пространство нашего центра.

Выставка стала прекрасным творческим подарком всем севастопольцам и гостям города ко Дню рыбака.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной