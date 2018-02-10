«Крымские мотивы» – выставка живописи пленэр-клуба «Таврида»

Впервые в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого открывается выставка «Крымские мотивы», организованная пленэр-клубом «Таврида» (руководитель Хлус Евгений Александрович).

Клуб образован в 2016 году с целью проведения творческих встреч, пленэров, выставок, посвященных прекрасному и удивительному Крыму. Намерение отобразить многообразную и неповторимую крымскую природу, архитектуру городов, особенности культуры населяющих ее жителей – всё это отражается в живописи участников пленэров.

В творческих группах собираются художники из различных городов нашей страны и с совершенно разными школами живописи. Это способствует профессиональному общению и обмену опытом, что немаловажно для развития отечественного искусства. Деятельность клуба направлена на сближение неискушенных зрителей, художников, ценителей живописи и коллекционеров.

Место проведения: Пр. Нахимова, 9

Справки по тел.: (8692) 54-31-25 или +7(978)061-66-08