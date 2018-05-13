«Крым. Моделирование утопий» – экспозиция центра творческих индустрий «РАМА»

2 июня 2018 года в 16:00 в рамках реализации Президентского гранта в Центре творческих индустрий «РАМА» (ул. Репина, 21, выставочный зал Союза Художников) состоится открытие крупного международного выставочного проекта «Крым. Моделирование утопий». Выставка проходит при поддержке Правительства Севастополя и является одним из официальных праздничных мероприятий Дня города.

Участниками выставки стали художники мирового уровня: Президент Творческого союза художников России, заслуженный художник РФ, член Президиума РАХ К. В. Худяков, член Московского союза художников В. С. Вдовин, почетный академик РАХ Е. В. Семенов, заслуженный художник СССР А. Д. Панкин и другие художники, чьи работы находятся в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях. Кураторы проекта — члены-корреспонденты РАХ И. Колесников и С. Денисов, один из самых известных творческих тандемов России.

В рамках выставочного проекта 1 июня 2018 года в 12:00 пройдет круглый стол (место уточняется), основным вопросом которого станет обсуждение перспективы проведения биеннале современного искусства в Севастополе. В круглом столе примет участие Президент ТСХ России К. В. Худяков, представители Правительства Севастополя, Департамента культуры и Департамента общественных коммуникаций, директор Севастопольского художественного музея им. М. П. Крошицкого А. О. Литвиненко, искусствоведы и галеристы Севастополя.