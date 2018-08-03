«Лица Херсонеса. Средневековье» – выставка скульптурных реконструкций облика мужчины и женщины из раскопок средневекового некрополя

2 августа в музее-заповеднике Херсонес Таврический состоялось открытие уникальной выставки под названием «Лица Херсонеса. Средневековье».

Был осуществлён первый этап масштабного проекта «Лица Херсонеса»: по заказу музея были выполнены скульптурные реконструкции облика мужчины и женщины из раскопок средневекового некрополя, расположенного на территории базилики «Крузе» (Северо-восточный район Херсонеса-Херсона).

Скульптурные реконструкции выполнены по методу М.М. Герасимова известным уфимским палеоантропологом А.И. Нечвалодой.

Проект будет продолжен и на завершающем этапе музей-заповедник сможет представит посетителям галерею скульптурных реконструкций жителей древнего города различных исторических периодов.