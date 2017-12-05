«Магия зимы» – фотовыставка Натальи Беленцовой

5 декабря 2017     15
"Магия зимы" - фотовыставка Натальи Беленцовой

9 декабря в 12:00 в творческом пространстве библиотеки-филиала №4 — библиотеки романтики и путешествий — откроется персональная выставка фотохудожника Натальи Беленцовой (Челябинск) «Магия зимы».

Открывающиеся с хребтов и вершин Южного Урала сказочные виды перемежаются здесь с теплотой и уютом маленьких деревушек, затерянных среди заснеженных лесов. Хрупкие березы и величественные ели в зимнем убранстве, покрытые инеем вершины и причудливые снежные фигуры. Весь спектр оттенков состояний зимней природы — от вьюжного буйства до лазурного неба ясного морозного дня и мирной благодати тихого, подернутого дымкой утра.

Это оттенки зимы — искрящейся, морозной, воспетой в песнях Русской Зимы, о которой уже начали понемногу забывать жители городов средней полосы России. Между тем, Россия изумительна под снежными покровами.

Совершите путешествие в страну гор и лесов, где в сияющих снежных просторах оживает новогоднее волшебство. Вдохните свежий воздух необъятных просторов.

Выставка посвящена Году экологии в России, а также продолжает серию выставок библиотечной проектной платформы АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации. Чтение текста и образа, общение с увлеченными людьми, мастерами своего дела, путешественниками, теми, кто даже в 21 веке неутомимо ищет, познает, открывает, достигает, стремится — вот акценты, которые расставляют организаторы и автор.

Об авторе:

Наталья Беленцова — член Союза фотохудожников России, художник, победитель национальных фотоконкурсов «Лучший фотограф — 2010» и «Дикая природа России — 2012», проводимого совместно «National Geographic Россия» и Русским географическим обществом, победитель международного фотоконкурса Sony World Photography Awards 2012, неоднократный призер различных российских и международных конкурсов. Наталья — увлеченная, любознательная путешественница. В ее маршрутном листе более 30 стран мира. В её портфолио удивительные и редкие кадры дикой природы и уникальной среды обитания человека.

Место проведения: ул. Генерала Хрюкина,10
Начало в 12:00
Вход свободный
Контактный телефон для регистрации на экскурсию +7 978 023 81 29

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