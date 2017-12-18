«Многоуважаемый Карл Казимирович» – стендовая выставка в СевГУ

На одной из площадок Севастопольского государственного университета студенты смогли познакомиться с жизнью и деятельностью К.К. Косцюшко-Валюжинича.

В Севастопольском государственном университете в рамках Всероссийского фестиваля науки показали стендовую выставку Херсонесского музея «Многоуважаемый Карл Казимирович». Выставка была организована Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» по инициативе базовой кафедры «Музейное дело».

Напомним, что 6 сентября 2017 года в Античном зале прошло торжественное подписание договора между СевГУ и Херсонесским музеем о создании и обеспечении деятельности базовой кафедры «Музейное дело».

Выставка «Многоуважаемый Карл Казимирович» была подготовлена в рамках музейного проекта «Исторический вернисаж» и приурочена к 170-летию со дня рождения выдающегося археолога, основателя Херсонесского музея Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича.



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