«Мой Крым» – выставка живописи крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева

28 июля на двух выставочных площадках севастопольского Культурно-информационного центра открылась выставка живописных полотен крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева «Мой Крым». Экспозиция посвящена Дню Военно-морского флота России.

В выставочных залах представлено 36 живописных работ (18 пейзажных полотен Юрия Чурсина и 18 картин мариниста Романа Деркачева).

У каждого своё видение колорита, построение композиции, своя образная система. Судьбы художников тесно связаны с Крымом. В своих работах им удалось передать удивительное своеобразие и очарование Южного берега Крыма, любовь к морской стихии.

«Люблю экспериментировать с цветом и техникой. Считаю, что главное в живописи — передать не внешнее сходство, а внутренние переживания и впечатления от увиденного. Свои картины пропускаю через себя, сначала представляю, воображаю детально, а потом только переношу на холст»,- поделился Ю.К.Чурсин.

Юрий Корнеевич много и плодотворно работает в области станковой и монументально-декоративной живописи, дизайна. Севастопольцам прекрасно знакомы его театральные работы. Художник также создает проекты оформления интерьеров домов отдыха, гостиниц, кафе.

Роман Александрович Деркачев – молодой художник-маринист. Море вошло в жизнь Романа с первым вздохом, море стало главным источником радости и вдохновения. Начальное художественное образование Роман получил в студии живописи при Дворце пионеров в г. Саки. На огромных полотнах уже 10 лет художник пишет только море. Энергетика его картин поражает воображение. В своём творчестве Роман отдает дань любви и восхищения «свободной стихии». Перед посетителями выставки предстаёт море в разное время года и суток, безмятежное или бушующее, бесконечное в своём многообразии.

Выставка родлится до конца августа.



Фото Ирины Яворской