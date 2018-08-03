«Мой Крым» – выставка живописи крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева

3 августа 2018     36
«Мой Крым» - выставка живописи крымских художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева

28 июля на двух выставочных площадках севастопольского Культурно-информационного центра открылась  выставка живописных полотен  крымских  художников Юрия Чурсина и Романа Деркачева «Мой Крым». Экспозиция посвящена  Дню Военно-морского флота России.

В выставочных залах представлено 36 живописных работ (18  пейзажных полотен  Юрия Чурсина и 18 картин  мариниста Романа Деркачева).

 У каждого своё видение колорита, построение композиции, своя образная система.    Судьбы  художников тесно связаны с  Крымом.  В своих работах  им  удалось  передать  удивительное своеобразие и очарование  Южного  берега Крыма, любовь к  морской стихии.
«Люблю экспериментировать с цветом и техникой. Считаю, что главное в живописи — передать не внешнее сходство, а внутренние переживания и впечатления от увиденного. Свои картины пропускаю через себя, сначала представляю, воображаю детально, а потом только переношу на холст»,- поделился   Ю.К.Чурсин.

Юрий Корнеевич много и плодотворно работает  в области станковой и монументально-декоративной живописи, дизайна.   Севастопольцам прекрасно знакомы его театральные работы.  Художник также создает проекты оформления интерьеров домов отдыха, гостиниц, кафе.
Роман Александрович Деркачев – молодой художник-маринист. Море вошло в жизнь Романа с первым вздохом, море стало главным источником радости и вдохновения.  Начальное художественное образование Роман получил в студии живописи при  Дворце пионеров в г. Саки. На огромных полотнах уже 10 лет художник пишет только море. Энергетика его картин поражает воображение. В своём творчестве  Роман отдает дань любви и восхищения «свободной стихии». Перед посетителями выставки предстаёт море в разное время года и суток, безмятежное или бушующее, бесконечное в своём многообразии.

Выставка родлится до конца августа.

 
Фото Ирины Яворской

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