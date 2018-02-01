«Наследие Эллады» – выставка работ Юрия Чурсина

1 февраля 2018     25
«Наследие Эллады» - выставка работ Юрия Чурсина

3 февраля в 14:00 в Зале временных выставок здания Византийской экспозиции Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится торжественное открытие авторской выставки члена Союза художников России Юрия Чурсина «Наследие Эллады».

Основной темой произведений, представленных на выставке, является художественное восприятие автором мифов и легенд Древней Греции.

Севастопольский художник Юрий Чурсин работает в сфере монументально-декоративного искусства и дизайна. Его произведения находятся в Национальном музее героической обороны и освобождения Севастополя, в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого, а также в частных коллекциях России, Украины, Болгарии, Мексики, Норвегии.

Выставка продлится до 3 марта 2018 года.

 
Фото Елены Лещинской news.sevas.com

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