«Наследие Эллады» – выставка работ Юрия Чурсина

Выставка картин воспитанников изостудии Сергея Берлова в СЦКиИ



15 января изостудия СЦКиИ под руководством известного севастопольского художника, члена Российской Ассоциации художников-маринистов и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП Юнеско Сергея Берлова отмечает девять лет со дня основания. В экспозицию вошло более сорока работ студийцев разных возрастов. Картины условно разделили на три части, каждой из которых отвели «свою стену». Так на одной из них разместилось… читать »