«Ни дня без линии» – выставка графики Аллы Лебеденко

20 октября в 15:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар) состоится открытие персональной выставки Лебеденко Аллы «Ни дня без линии».

На выставке будут представлены живопись и графика, выполненные в абстрактном стиле. Абстракция, как современное направление искусства, невероятно широка и разнообразна. Каждый художник создаёт нечто своё, нечто особенное, которое бы лучшим образом могло отразить восприятие и чувства художника.

Основным мотивом всех работ, представленных на выставке, явилась линия как самостоятельно существующая форма, образовывающая монокомпозиции и сложные взаимодействия.

Открытие выставки состоится 20 октября 2018 в 15.00.

Место проведения: Центр творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар)

Продолжительность выставки: с 20.10.2018 по 10.11.2018

Тел.+7978 812 54 50