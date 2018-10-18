«Ни дня без линии» – выставка графики Аллы Лебеденко

18 октября 2018     51
«Ни дня без линии» - выставка графики Аллы Лебеденко

20 октября в 15:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар) состоится открытие персональной выставки Лебеденко Аллы «Ни дня без линии».

На выставке будут представлены живопись и графика, выполненные в абстрактном стиле. Абстракция, как современное направление искусства, невероятно широка и разнообразна. Каждый художник создаёт нечто своё, нечто особенное, которое бы лучшим образом могло отразить восприятие и чувства художника.

Основным мотивом всех работ, представленных на выставке, явилась линия как самостоятельно существующая форма, образовывающая монокомпозиции и сложные взаимодействия.

 

 

Открытие выставки состоится 20 октября 2018 в 15.00.
Место проведения: Центр творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21, Ангар)
Продолжительность выставки: с 20.10.2018 по 10.11.2018
Тел.+7978 812 54 50

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