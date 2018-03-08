Одухотворённое «Ню» Валерия Манина

8 марта 2018     29
Одухотворённое «Ню» Валерия Манина

В севастопольском отделении Союза художников открылась выставка работ Валерия Манина «Ню», раскрывающая тему женской красоты. Женская тема проходит через всё творчество живописца. Детство, юность, зрелость – все три возраста женщины облюбованы, прочувствованы, осмыслены художником.

График, он линией словно мелодию наигрывает, обрисовывая Её облик. Живописец, он лишь тёплые цвета выбирает для рассказа о женской красоте.

Жизнь на Востоке научила Валерия Михайловича мудрости и особому отношению к женщине. Стремление приблизиться к разгадке Тайны красоты, женственности – суть лучших работ художника.

Долгая работа с текстами (иллюстрации к стихам и прозе, заставки для телевизионных программ о репрессированных поэтах) выработала у Манина афористический взгляд. Сведение к иероглифу, формуле, знаку очень важных вещей – ещё одна особенность творчества художника.

Женщины в лучших работах Манина чисты и целомудренны. Они окутаны тишиной и любовью.

Созерцание красоты зовёт к размышлению. Автор ведёт разговор со зрителем не только о красоте женского тела. Самые главные вопросы мироздания – рождение и смерть, любовь и творение, верность и духовная сила – вот второй пласт, ещё один смысл его работ.

Выставка «Ню» – подарок не только женщинам к их празднику, но и всем посетителям к началу весны. Наверное, не зря самые главные слова – Родина, любовь, красота, верность – женского рода.

Посетить выставку севастопольцы и гости города смогут до 13 марта.

Татьяна Сайгушкина,
искусствовед Севастопольского художественного
музея имени М.П.Крошицкого

afisha.sevastopol.su
Фото с сайта news.sevas.com

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Тет-а-тет» - выставка-иллюстрация Владимира Адеева «Тет-а-тет» – выставка-иллюстрация Владимира Адеева

10 марта в обновленном пространстве библиотеки-филиала № 18 состоится открытие выставки «Тет-а-тет» – выставки-подарка, выставки-иллюстрации. Её автор Заслуженный художник Украины, член Союза художников России, сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Владимир Васильевича Адеев. Более 20 иллюстраций в техниках акварели, рисунка карандашом, флористики. Это наблюдательный, деликатный и в меру ироничный взгляд художника. Очаровательные и… читать »

«Цветной мир Наталии Василенко» - выставка живописи в музее Крошицкого «Цветной мир Наталии Василенко» – выставка живописи в музее Крошицкого

7 марта в Севастопольском художественном музей им. Крошицкого состоится открытие художественной выставки «Цветной мир Наталии Василенко». Экспозиция представляет собой подборку работ живописи из фондов музея и будет размещена в Зале №2. Живописец, график, мыслящая не по-женски монументально, художница оставила много произведений, посвященных истории Севастополя, его людям. Но почтить её память музей решил по-другому. К Международному… читать »

«IV биеннале камерной абстрактной акварели» в музее Крошицкого «IV биеннале камерной абстрактной акварели» в музее Крошицкого

В 2018 году в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого в четвертый раз проводится «Биеннале камерной абстрактной акварели», посвященная памяти симферопольского искусствоведа Р.Т. Подуфалого. Любя его и ценя, продолжая и развивая его начинания, Творческий союз художников и искусствоведов «Академия абстракционизма» следует классической идее Рудольфа Трофимовича: на выставке представлены произведения небольшие по размеру и традиционные по… читать »

«Армия страны! Армия народа!» - выставка к 100-летию образования РККА «Армия страны! Армия народа!» – выставка к 100-летию образования РККА

22 февраля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялось открытие выставки «Армия страны! Армия народа!», посвященной 100-летию образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Выставка создана на основе фондовых коллекций Музея. Она призвана напомнить об основных событиях истории отечественных Вооруженных Сил. В экспозиции представлены фотографии, документы, личные вещи, награды военачальников, офицеров и рядовых различных родов войск:… читать »

«Памяти Воина» - выставка работ Виктора Толочко в музее Крошицкого «Памяти Воина» – выставка работ Виктора Толочко в музее Крошицкого

21 февраля в Зале №2 Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого состоится открытие выставки «Памяти Воина». В преддверии значимого и торжественного события, Дня защитника Отечества, Севастопольский художественный музей представляет персональную выставку крымского художника, участника ВОВ, народного художника Украины Виктора Ивановича Толочко. На выставке экспонируются произведения из собрания семьи художника, дополненные работами из коллекции музея. Толочко… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info