Одухотворённое «Ню» Валерия Манина

В севастопольском отделении Союза художников открылась выставка работ Валерия Манина «Ню», раскрывающая тему женской красоты. Женская тема проходит через всё творчество живописца. Детство, юность, зрелость – все три возраста женщины облюбованы, прочувствованы, осмыслены художником.

График, он линией словно мелодию наигрывает, обрисовывая Её облик. Живописец, он лишь тёплые цвета выбирает для рассказа о женской красоте.

Жизнь на Востоке научила Валерия Михайловича мудрости и особому отношению к женщине. Стремление приблизиться к разгадке Тайны красоты, женственности – суть лучших работ художника.

Долгая работа с текстами (иллюстрации к стихам и прозе, заставки для телевизионных программ о репрессированных поэтах) выработала у Манина афористический взгляд. Сведение к иероглифу, формуле, знаку очень важных вещей – ещё одна особенность творчества художника.

Женщины в лучших работах Манина чисты и целомудренны. Они окутаны тишиной и любовью.

Созерцание красоты зовёт к размышлению. Автор ведёт разговор со зрителем не только о красоте женского тела. Самые главные вопросы мироздания – рождение и смерть, любовь и творение, верность и духовная сила – вот второй пласт, ещё один смысл его работ.

Выставка «Ню» – подарок не только женщинам к их празднику, но и всем посетителям к началу весны. Наверное, не зря самые главные слова – Родина, любовь, красота, верность – женского рода.

Посетить выставку севастопольцы и гости города смогут до 13 марта.

Татьяна Сайгушкина,

искусствовед Севастопольского художественного

музея имени М.П.Крошицкого

afisha.sevastopol.su

Фото с сайта news.sevas.com