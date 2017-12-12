«Окрыление» – сводная художественная выставка в библиотеке Л.Н. Толстого

12 декабря 2017     73
«Окрыление» - сводная художественная выставка в библиотеке Л.Н. Толстого

14 декабря в Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого состоится открытие выставки «Окрыление».

Более 40 художников, известных и начинающих, представили более 60 картин, объединенных темой полёта. Участники выставки из Севастополя, Симферополя, Санкт-Петербурга, Донецка, Архангельска.

В образах художественных оживают образы литературные: глубокие метафорические образы вдохновения и наслаждения, тематические аллегории и юмористические аллюзии. В эти предновогодние вечера в уютных интерьерах любимой Толстовки вы увидите орнитологический скетч и сюрреалистический рассказ о монгольфьерах, сказочных птиц – Сирина и Алконоста. А, возможно, где-то за книжными полками вам посчастливится встретить самого легкомысленного окрыленного таймпанк-слона или стайку дивных войлочных птичек.

В экспозиции двух залов уникальная, книжная, тиражная графика, живопись, авторская книга и скетчбуки, визуальная поэзия, художественная, экспериментальная и репортажная фотография, авторские постеры, декоративно-прикладное искусство и мелкая пластика, digitalart.

В день открытия на большом экране будут транслироваться анимация, цифровая живопись и иллюстрации, состоится открытый показ обновленной коллекции Кабинета диковинных книг.

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации.

Место проведения: ул. Ленина 51
Начало в 16:00, в 17:00
Вход свободный
Контактный телефон для регистрации на групповую экскурсию +7(978)023-82-29

Участники выставки: Елена Мелькова, Сергей Меркулов, Владимир Новиков, Оксана Домнина, Алексей Андреев (Санкт-Петербург), Руслан Микаилов, Надежда Кавулич, Зинаида Гурьева, Надежда Терёхина, Алина Гришанова, Анна Таран, Владимир Гвановский, Павел Корсун, Елена Комиссарова (Архангельск), Сергей Грищенко, Марья Костина, Юрий Лаптев (Симферополь), Виктор Бабанин (Симферополь), Ирина Олейникова, Анатолий Олейников, Сергей Грищенко, Татьяна Солодухина, Наталья Бурачевская, Елена Лимонова, Лилия Празукина-Покровская, Елизавета Полякова, Кристина Пахтусова, Анна Сорокина, Ирина Ожерельева (Донецк), Наталья Плисюк, Ксения Хидаева, Алина Штетальная, Ульяна Филиппова, Анастасия Честных, Алина Сумченко, Анастасия Зенина, Кристина Никулина, Севастопольский эко-отряд “О’ДОН-37”.

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2 комментария к “«Окрыление» – сводная художественная выставка в библиотеке Л.Н. Толстого”

  1. Саша
    12.12.2017 в 12:21 пп #

    Крутяк. Приду. Заинтриговали!

  2. Андрей Килочек
    12.12.2017 в 12:45 пп #

    Да, капитальный комплект художников. Должно быть очень интересно.

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