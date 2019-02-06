Торжественное открытие выставки «Символы Победы» в Волгограде-Сталинграде

6 февраля 2019     36
Торжественное открытие выставки «Символы Победы» в Волгограде-Сталинграде

1 февраля 2019 года, накануне празднования дня Победы в Сталинградской битве, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялось торжественное открытие выставки «Символы Победы».

В экспозиции представлены уникальные экспонаты из коллекции Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации – Знамя Победы и орден «Победа» Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

На открытии выставки присутствовали представители Волгоградской областной Думы, Министерства обороны Российской Федерации, ветеранских, общественных и молодежных патриотических организаций, руководители военно-исторических музеев России.

В церемонии принял участие директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко.

Благодаря реализации столь значимого для Волгоградского региона проекта  жители и гости города  смогут познакомиться с редкими экспонатами военных лет, прикоснуться к героической истории своего города, своей страны. Сохранение исторической памяти и подвигов защитников Отечества – важная и ответственная миссия музеев военной истории России.




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