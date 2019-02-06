Торжественное открытие выставки «Символы Победы» в Волгограде-Сталинграде

«Слушай, Ленинград!..» – интерактивная выставка в Херсонесе



Выставка «Слушай, Ленинград!..» посвящена Блокаде Ленинграда и испытаниям, выпавшим на долю его жителей, а также подвигу всех защитников города, сумевших, вопреки обстоятельствам, остаться людьми и сохранить жизнь в прекрасном городе на Неве, оставшемся непокоренным, как и дух Ленинградцев.