Открытие фотовыставки «Расцвет Крыма»

На одной из аллей музея-заповедника фотографы Севастополя и Крыма представили свои лучшие работы.

23 июня в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась фотовыставка «Расцвет Крыма», организованная совместно с севастопольским фотоклубом «Перспектива». На торжественное открытие выставки пришли посетители музея-заповедника – любители фотоискусства и члены фотоклуба – авторы экспонируемых работ.

С приветственным словом к гостям обратился заместитель директора музея-заповедника по развитию Александр Капусткин. Он отметил, что инициатива клуба о проведении выставки была поддержана с удовольствием, ведь в экспозиции представлены талантливые работы, в том числе и виды «Херсонеса Таврического». По мнению А. Капусткина, фотография размещенная в музейном пространстве, как нигде в другом месте, видится произведением искусства.

Руководитель клуба и фотошколы «Перспектива» Сергей Круш выразил благодарность за содействие в проведении мероприятия руководству Херсонесского музея и лично директору Светлане Мельниковой. Особое значение организаторы придают выставкам с отпечатанными фотографиями, которые можно увидеть не только на мониторе компьютера, ведь такие выставки дают возможность совсем другого восприятия.

Всего экспозиция включает 24 фотоснимка 18-ти авторов с видами Херсонеса, Севастополя, Крыма, а также жанровые композиции. Выставка продлится до 30 июня. Вход свободный.



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