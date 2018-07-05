Открытые выставочные площадки в центре РАМА в июле и августе

5 июля 2018     94
Открытые выставочные площадки в центре РАМА в июле и августе

Центр творческих индустрий РАМА объявляет прием заявок на организацию выставок от художников Севастополя.

Центр РАМА предлагает художникам показать свой выставочный проект на готовой площадке. Для этого нужно подробно описать свой проект или идею, заполнив форму.

 
Центр РАМА предоставляет:

— выставочный зал площадью 65 кв.м. с системой подвесов, естественным и точечным освещением;
— проектор, звук, свет и wi-fi, столы, стулья или мольберты;
— анонсы в наших официальных соцсетях и в рамках специальной рассылки;
— возможность показать свое творчество всему Севастополю.

Условия будут обсуждаться с каждым заявителем индивидуально.

По вопросам обращаться к менеджеру выставочной деятельности по телефону, а также в WhatsApp, Viber или Telegram +79124640029 (Анастасия) или лично по адресу Севастополь, Репина, 21, по будням с 10:00 до 17:00 в Приемную.

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


Открытие фотовыставки «Расцвет Крыма» Открытие фотовыставки «Расцвет Крыма»

На одной из аллей музея-заповедника фотографы Севастополя и Крыма представили свои лучшие работы. 23 июня в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» открылась фотовыставка «Расцвет Крыма», организованная совместно с севастопольским фотоклубом «Перспектива». На торжественное открытие выставки пришли посетители музея-заповедника – любители фотоискусства и члены фотоклуба – авторы экспонируемых работ. С приветственным словом к гостям обратился заместитель директора… читать »

«Краски Крыма» - выставка акварелей Ксении Хидаевой «Краски Крыма» – выставка акварелей Ксении Хидаевой

23 июня в Культурно-информационном центре открылась выставка акварелей и графики Ксении Хидаевой. Выставка интересна тем, что в экспозиции представлены также работы юных воспитанников молодой художницы и сувенирная продукция с рисунками, выполненными по эскизам этих работ. Ксения Руслановна Хидаева родилась 16 января 1992 года в Украине, в селе Павловка Васильковского района Днепропетровской области. В 1995 году… читать »

«Россия. XX век в фотогграфиях. 1941-1945» «Россия. XX век в фотогграфиях. 1941-1945»

МАММ (Мультимедиа Арт Музей, Москва) продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году и представляет выставку «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941—1945». Выставка рассказывает об одном из самых трагических периодов истории нашей страны: о первых днях Великой Отечественной войны, о растерянности и страшных потерях армии и населения, и, наконец, о… читать »

«Брестская крепость. Дорогами памяти» - экспозиция на центральной аллее Исторического бульвара «Брестская крепость. Дорогами памяти» – экспозиция на центральной аллее Исторического бульвара

22 июня 2018 г. в 11.00 в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоится открытие выставки «Брестская крепость. Дорогами памяти» из фондов Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». На выставке будет представлено более 200 фотографий и документов, раскрывающих героическую 180-летнюю историю Брестской крепости от начала ее строительства до сегодняшних дней. Брестская крепость – уникальное фортификационное сооружение в… читать »

«Пою мое Отечество!» - выставка работ Людмилы Федчишиной «Пою мое Отечество!» – выставка работ Людмилы Федчишиной

Именно так названа персональная выставка работ севастопольской художницы Людмилы Степановны Федчишиной, которая открылась в Культурно-информационном центре 7 июня. Мастер по росписи батика посвятила экспозицию родному городу ко  дню  его рождения. Федчишина Людмила Степановна – коренная крымчанка, родилась в Джанкое 26 ноября 1965 года в семье участников Великой Отечественной войны.  Уже в школьные годы Людмила начала… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info