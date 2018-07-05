Открытые выставочные площадки в центре РАМА в июле и августе

Центр творческих индустрий РАМА объявляет прием заявок на организацию выставок от художников Севастополя.

Центр РАМА предлагает художникам показать свой выставочный проект на готовой площадке. Для этого нужно подробно описать свой проект или идею, заполнив форму.



Центр РАМА предоставляет:

— выставочный зал площадью 65 кв.м. с системой подвесов, естественным и точечным освещением;

— проектор, звук, свет и wi-fi, столы, стулья или мольберты;

— анонсы в наших официальных соцсетях и в рамках специальной рассылки;

— возможность показать свое творчество всему Севастополю.

Условия будут обсуждаться с каждым заявителем индивидуально.

По вопросам обращаться к менеджеру выставочной деятельности по телефону, а также в WhatsApp, Viber или Telegram +79124640029 (Анастасия) или лично по адресу Севастополь, Репина, 21, по будням с 10:00 до 17:00 в Приемную.