«Открытый Космос» – выставка космической техники в Севастополе

Космос станет ближе — 10 июля в Севастополе стартует первая выставка космической техники – «Открытый Космос», посвященная главным достижениям России в освоении космического пространства: 61-й годовщине запуска первого искусственного спутника Земли, первому полету человека в космос, первому выходу в открытый космос.

Проект подготовлен выставочной компанией Экспомир, г. Санкт-Петербург, при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя», Северо-Западной организации Федерации космонавтики России.

На территории Выставочного центра гости выставки увидят более 100 экспонатов: макет первого спутника, космические аппараты Венера-10, Луна-16, ракеты «Ангара», аварийно-спасательные костюмы космонавтов, космические тренажеры.

Выставка расскажет о роли России в освоении космического пространства и современных научно-технических достижениях отечественной космонавтики. Коллекция космической техники ИКИРАН, экспонаты АО “НПП “Звезда”, ИМБПРАН, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и ракетно-космических предприятий России представит четыре основных раздела:



Главная Мечта человечества

Всё начинается с мечты. Об истории Русского космизма вы узнаете в самом начале пути, космос вдохновлял людей искусства, художников и писателей. Микроминиатюры Русского «Левши» на тему космоса представлены в самом начале экспозиции. Полет в космос немыслим без ракет — к такой идее в XIX веке пришёл основоположник теоретической космонавтики Константин Циолковский. На выставке гости узнают историю космизма, увидят как выглядели первые модели летательных космических аппаратов. Также здесь будут представлены полетные костюмы животных, которые исследовали дорогу в космос.

Первые в космосе

Середина ХХ века была ознаменована космической гонкой, которую выиграла великая страна – СССР, благодаря героическим людям нашего времени. Выставка «Открытый Космос» позволит прикоснуться к легендам и подвигам освоения космоса: здесь представят фотографии основоположника советской космонавтики Сергея Королева, фотографии корабля «Восток», фотовыставку Юрий Гагарин, макеты ракетных двигателей и первого спутника. Гости увидят на кардиограмме, как билось сердце первого космонавта Земли Юрия Гагарина перед стартом.

Пилотируемая космонавтика

С 60-х годов XX века до начала XXI века смело можно назвать временем активного освоения космоса. В этой части экспозиции можно будет увидеть макеты ракет, скафандр, ложемент и различные предметы космического быта и достижения космической медицины.

Космос будущего

Человечество готовится к покорению других планет. В экспозицию войдет марсоход и космический костюм МАРС-500. Экспозиция расскажет о новейших программах по освоению космоса: разработках космической науки для исследования Луны и Марса и тренажерах, которые ученые создали для долгого пребывания вне Земли.



Гостям выставки представят космическую технику, увлекательные экскурсии для детей и взрослых, пункт приёма в космонавты и космическую еду, документальные и художественные фильмы о космосе, премьеру кинофильма САЛЮТ-7.

Научить людей мечтать – главная цель космической выставки.

Положите руку на метеорит, представленный в экспозиции, загадайте самое заветное желание и осуществите Вашу мечту!

Редкие космические снимки можно будет сделать прямо на выставке.

С нами космос станет ближе!

Выставка продлится с 10 июля по 26 августа 2018 года.

Открытие выставки состоится 10 июля в 12.00.

График работы: ежедневно, с 10 до 20 часов.

Место проведения:

Адрес: г.Севастополь, Культурно-выставочный центр Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя», ул. Ленина, д. 35. (здание кинотеатра Украина)

Тел. +7(981)144-85-93

Подробная информация: vk.com