«Памяти Воина» – выставка работ Виктора Толочко в музее Крошицкого

21 февраля в Зале №2 Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого состоится открытие выставки «Памяти Воина».

В преддверии значимого и торжественного события, Дня защитника Отечества, Севастопольский художественный музей представляет персональную выставку крымского художника, участника ВОВ, народного художника Украины Виктора Ивановича Толочко.

На выставке экспонируются произведения из собрания семьи художника, дополненные работами из коллекции музея.

Толочко Виктор Иванович родился в 1922 году в городе Мелитополь. В 1940 году был призван в ряды Красной армии, служил в Средней Азии, именно там началась для него война.

С конца 1942 года Виктор Толочко воевал на Центральном фронте. За мужество и героизм был награжден Орденом Великой Отечественной войны первой степени, орденом Славы третьей степени, орденом Красной звезды, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В 1946 – 1950 обучался в Харьковском художественном училище.

В 1957 окончил Харьковский художественный институт.

После окончания института был назначен директором музея украинского искусства в Ялте, который занимал тогда залы Воронцовского дворца.

В 1963 построил художественную мастерскую в Ялте и вернулся к творческой работе.

В 1970 переехал в Донецк.

В 1973 возглавил Донецкое отделение Союза художников Украины.

Вскоре вернулся в Крым. Последние 30 лет жизни жил и творил в Ялте.

В 1985 Толочко В.И. присвоено звание Народного художника Украины.

В 2006 художник скончался в Ялте.

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

Начало в 16:00

тел.: (8692) 54-31-25