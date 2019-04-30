«Пасхальные узоры» – выставка мастеров декоративно-прикладного творчества в КИЦ

1 мая 2019     37
«Пасхальные узоры» - выставка мастеров декоративно-прикладного творчества в КИЦ

В субботу, 27 апреля, в выставочном зале Культурно-информационного центра состоялось открытие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры», в которой на ряду с известными севастопольскими рукодельницами  Л.Кирилловой, Т.Марусич, А.Кучак, Т.Докиной, Т.Бородовой  приняли участие и юные мастера  из средней школы №37, городских детско-юношеских клубов «Молодость», «Луч», «Маяк», «Надежда», «Горизонт», «Каравелла»,  «Дружба», «Вдохновение», Севастопольского центра эколого — натуралистического творчества учащейся молодежи.

«На выставке  представлена богатейшая палитра видов и  техник декоративно-прикладного искусства. Не может не радовать тот факт, что  интерес севастопольцев к пасхальным традициям, безусловно, способствует сохранению и развитию духовной культуры народа. Посетителям нашей выставки  мы предоставляем возможность  познакомиться с  различными национальными традициями празднования Пасхи»,- рассказала директор КИЦ Татьяна Зенина.

Стоит отметить  разнообразие цветов и исходных материалов. И авторские, и коллективные работы, объединенные темой светлого праздника Пасхи и выполненные в различных техниках (вышитые картины православных храмов,  изделия из фоамирана, деревянная игрушка, аппликация, батик, текстильная кукла, народная кукла, канзаши, вязание крючком, роспись по дереву, вышивка ручная и машинная,  живопись, бисероплетение, сувениры из соленого теста)  вызывали  восхищение  своей  оригинальностью, безграничной фантазией  авторов и настоящим мастерством  исполнения.

Представители Севастопольского национально-культурного общества немцев рассказали о пасхальных традициях своего народа и продемонстрировали пасхальные композиции. Удивительные работы севастопольских мастеров не остались без внимания, всем участникам были вручены благодарственные письма от организаторов выставки.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Дениса Жевагина


  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«За год до Великой Победы. Севастополь – 1944» - совместная выставка Севастопольского военно-исторического музея и музея «Сталинградская битва» «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944» – совместная выставка Севастопольского военно-исторического музея и музея «Сталинградская битва»

В Культурно-выставочном центре Музея открылась совместная выставка Музея обороны Севастополя и музея-заповедника «Сталинградская битва». На выставке представлены экспонаты из фондовых коллекций двух музеев, история которых связана с именами героических освободителей Севастополя.

«Космос далекий и близкий» - игра-путешествие и выставка ко Дню авиации и космонавтики «Космос далекий и близкий» – игра-путешествие и выставка ко Дню авиации и космонавтики

12 апреля в читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра второклассники CШ №15 стали участниками игры-путешествия «Космос далекий и близкий», посвященной Дню авиации и космонавтики. Началась встреча с экскурсии на выставку детского рисунка «Через тернии к звездам».

«Моя такая разная гуашь» - персональная выставка Анны Черей «Моя такая разная гуашь» – персональная выставка Анны Черей

В экспозиции 17 листов в технике гуашь, созданные юным автором в 2018 году. Эти иллюстрации, зарисовки и эскизы, картины отличаются авторской наблюдательностью, заметной самостоятельностью, серьезными композиционным и колористическим решениями.

Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику

Природное богатство Крымского полуострова не перестает вдохновлять художников, писателей и поэтов, которые своим творчеством пробиваются сквозь тень «каменных джунглей». Вот и главным героем выставки репродукций акварельной графики Тихона Синицына «Моя бескрайняя Таврика» стал Крым, в котором органично пересекаются эпохи, традиции и ландшафты.

На Малаховом кургане состоится церемония зажжения Вечного огня На Малаховом кургане открывается выставка «Воображаемая геометрия времени»

На территории Мемориального комплекса «Малахов курган» начала работу выставка «Воображаемая геометрия времени». Эта выставка знакомит жителей Севастополя и гостей города с историей музейного комплекса Отечественной войны 1812 года на Кутузовском проспекте в Москве.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info