«Пасхальные узоры» – выставка мастеров декоративно-прикладного творчества в КИЦ

В субботу, 27 апреля, в выставочном зале Культурно-информационного центра состоялось открытие выставки мастеров декоративно-прикладного творчества «Пасхальные узоры», в которой на ряду с известными севастопольскими рукодельницами Л.Кирилловой, Т.Марусич, А.Кучак, Т.Докиной, Т.Бородовой приняли участие и юные мастера из средней школы №37, городских детско-юношеских клубов «Молодость», «Луч», «Маяк», «Надежда», «Горизонт», «Каравелла», «Дружба», «Вдохновение», Севастопольского центра эколого — натуралистического творчества учащейся молодежи.

«На выставке представлена богатейшая палитра видов и техник декоративно-прикладного искусства. Не может не радовать тот факт, что интерес севастопольцев к пасхальным традициям, безусловно, способствует сохранению и развитию духовной культуры народа. Посетителям нашей выставки мы предоставляем возможность познакомиться с различными национальными традициями празднования Пасхи»,- рассказала директор КИЦ Татьяна Зенина.

Стоит отметить разнообразие цветов и исходных материалов. И авторские, и коллективные работы, объединенные темой светлого праздника Пасхи и выполненные в различных техниках (вышитые картины православных храмов, изделия из фоамирана, деревянная игрушка, аппликация, батик, текстильная кукла, народная кукла, канзаши, вязание крючком, роспись по дереву, вышивка ручная и машинная, живопись, бисероплетение, сувениры из соленого теста) вызывали восхищение своей оригинальностью, безграничной фантазией авторов и настоящим мастерством исполнения.

Представители Севастопольского национально-культурного общества немцев рассказали о пасхальных традициях своего народа и продемонстрировали пасхальные композиции. Удивительные работы севастопольских мастеров не остались без внимания, всем участникам были вручены благодарственные письма от организаторов выставки.



Отдел информации КИЦ

Фото Дениса Жевагина