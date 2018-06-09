«Пою мое Отечество!» – выставка работ Людмилы Федчишиной

9 июня 2018     32
«Пою мое Отечество!» - выставка работ Людмилы Федчишиной

Именно так названа персональная выставка работ севастопольской художницы Людмилы Степановны Федчишиной, которая открылась в Культурно-информационном центре 7 июня. Мастер по росписи батика посвятила экспозицию родному городу ко  дню  его рождения.

Федчишина Людмила Степановна – коренная крымчанка, родилась в Джанкое 26 ноября 1965 года в семье участников Великой Отечественной войны.  Уже в школьные годы Людмила начала заниматься в школе-студии во Дворце пионеров. С глубокой благодарностью она вспоминает своего педагога Анатолия Ивановича Павлюченко, который дал девочке основы знаний по композиции рисунка, гармонии цвета и самое главное, зародил в ее душе любовь к искусству.

Когда после окончания школы настала пора выбирать профессию, было выбрано Севастопольское медицинское училище имени Жени Дерюгиной и востребованная нужная профессия медработника. С 1986 по 2007 год Людмила Степановна работала медицинской сестрой в различных учреждениях здравоохранения города Севастополя. Однако на протяжении долгих лет не забывала о своей привязанности к рисованию. Когда в 2007 году Людмила Федчишина ушла на заслуженный отдых по выслуге лет, она вновь начала творить. При поддержке мужа, Анатолий Федорович все годы совместной жизни является и советчиком и жестким цензором, поехала в Москву учиться. Успешно прошла обучение в Центре Батика Сергея Давыдова. И вот уже десять лет основой ее жизни и творчества является батик. Ежегодно она становится участником многих городских, крымских, всероссийских и международных выставок, за талант и создание неповторимых образов на мокрой ткани награждена многочисленными дипломами. Людмила Федчишина гордится тем, что ее работы украшают музеи и галереи: Крымскотатарский музей искусств в Симферополе, Этнографический музей в г.Саки, Архитектурный музей «Ханский дворец» в Бахчисарае, находятся в частных коллекциях США, Кипра, Канады, Израиля, Франции, Украины, России.

На выставке представлены удивительные совершенно уникальные картины, выполненные натуральными красками на тончайшем шелке. Батик соединяет в себе особенности таких техник, как акварель, графика, витраж, мозаика, что дает широкие возможности для использования в создании неповторимых интерьеров, тканей, сценических костюмов.

Людмила Федчишина полна идей и творческих планов. Она – большая труженица и общественница, любимая жена и любящая мама и бабушка. В семье Федчишиных выросли сыновья Максим и Руслан. Теперь подрастают внуки, старшему Михаилу — семь лет, младшей Катеньке – четыре года. Семье мастеровых Анатолию Федоровичу и Людмиле Степановне есть кому передать накопленные годами талант и мастерство. И будем надеяться, что молодое поколение семьи Федчишиных скоро заявит о своих достижениях.

 
Марина Сидорец

Фото Елены Лещинской news.sevas.ru

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