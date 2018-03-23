Прогулка по выставке «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме» с куратором Павлом Климовым

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает на онлайн-лекторий международного проекта «Виртуальный Русский музей».

22 марта в 18:00 ‒ прогулка по выставке «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме» с куратором Павлом Юрьевичем Климовым.

Лекция будет транслироваться в прямом эфире из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка (Санкт-Петербург). Во время трансляции есть возможность задавать вопросы лектору в прямом эфире.

В октябре 2018 года исполняется 175 лет со дня рождения Генриха Ипполитовича Семирадского (1843–1902) — выпускника Петербургской Академии художеств и одного из наиболее выдающихся представителей позднего европейского академизма. Творческий путь мастера был тесно связан с Римом, чей облик, история и неповторимая художественная атмосфера неизменно влекли к себе мастеров из разных стран.

Выставка впервые представляет в рамках единой экспозиции около 125 произведений Семирадского и его современников — русских живописцев и скульпторов академического направления, работавших в «вечном городе» во второй половине XIX — начале XX веков: Марка Антокольского, Степана Бакаловича, Владимира Беклемишева, Михаила Боткина, Федора Бронникова, Николая Лаверецкого, Александра Риццони, Александра и Павла Сведомского, Василия Смирнова, Павла Чистякова и других. Зрители увидят яркие образцы пейзажного, бытового, портретного и исторического жанров, ставшие классикой отечественного искусства.

Открытием выставки стала работа Вильгельма Котарбинского «Оргия», которая почти 100 лет пролежала в запасниках Русского музея, заклеенная грубой оберточной бумагой и накатанная на вал. Благодаря уникальным реставрационным работам, длившимся больше полугода, великолепное живописное произведение было спасено от разрушения и сегодня мы можем видеть его во всей красе на экспозиции выставки. «Оргия» стала открытием не только для публики, но и для музейного сообщества, ведь даже в генеральном каталоге Русского музея данная работа была представлена в черно-белой фотографии начала 1900-х годов.



Лектор:

Климов Павел Юрьевич – кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – XXI веков Русского музея.

Место проведения: Виртуальный филиал Русского музея в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого, ул. Ленина 51.

Вход на мероприятие свободный.

Обязательная регистрация по телефону: +7 978 023 81 29