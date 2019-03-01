Выставка Владимира Адеева «Про весну, любовь и красоту!»

27 февраля 2019     76
«Про весну, любовь и красоту!» - выставка Владимира Адеева

4 марта в 16.00 в библиотеке-филиале №5 «Центр гуманитарно-технической информации» ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых» состоится открытие персональной выставки севастопольского художника Владимира Адеева «Про весну, любовь и красоту!»

Выставка-подарок к празднику Весны представляет собой более 20 иллюстраций в техниках акварели, рисунка карандашом, флористики. Это наблюдательный, деликатный и в меру ироничный взгляд художника. Очаровательны и прекрасны образы женщин, созданные автором. Каждая – неповторимая и единственная.

В программе презентации выставки праздничный концерт: выступление севастопольских поэтов, писателей и музыкантов.

Владимир Васильевич Адеев – член Союза художников России, заслуженный художник Украины, основатель музейной комнаты А. Грина в Севастополе.

Выставка проходит на проектной платформе АЗЪБУКАРТ (искусство, книги, коммуникация).

Выставка продлится до 31 марта.
Место проведения: ул. Маршала Бирюзова, д. 9.
Экспозиция будет работать ежедневно с 11.00 до 18.00.
Пятница – выходной.
Вход свободный.

 
Фото с сайта news.sevas.com




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