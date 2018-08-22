«Рожденный морем» – выставка работ Ильи Каца в Херсонесе

С 24 августа по 24 октября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», галерея «Веллум» и галерея «Арт-Бульвар» представляют выставку «Рожденный морем».

В экспозиции представлено более двух десятков живописных произведений И. Каца из коллекции Л. Агафоновой и галереи «Арт-Бульвар». Увлеченность автора картин путешествиями и водным простором воплотились в пейзажах, наполненных воздухом и романтическим настроением.

Представитель знаменитой южнорусской художественной школы Илья Львович Кац родился в Одессе в 1908 году, окончил Ленинградскую Академию художеств им. И.Е. Репина. С учителями повезло — первым наставником Каца был классик украинского и русского модерна Александр Гауш, позднее он учился у знаменитого «одесского парижанина» Теофила Фраермана.

Творчество И. Каца — это некий синтез классической русской живописи и опыта французских сезаннистов. В Советской России сезаннизм был излюбленным стилем, уходом от соцреализма. Художники, которые писали пейзажи, натюрморты, портреты, не попадали в число запрещенных, но в то же время и не добивались карьерных высот и государственных наград. Такой путь избрал для себя и Илья Кац, он писал то, что ему нравилось.

Илья Кац — человек своего времени. Фронтовик, участник Сталинградской битвы, он уцелел в конце 1930-х, вероятно, только потому, что был назначен главным художником музея-заповедника «Михайловское».

Затем живописец принимал участие в оформлении павильонов ВДНХ «Туркменская ССР», «Рыбное хозяйство Поволжья» и многих других, но главная его тема оставалась неизменной.

О морских путешествиях Кац не только грезил, но и воплощал по мере сил на практике — каждое лето вместе со своим другом, художником Георгием Нисским, сплавлялся на паруснике по рекам и Клязьминскому водохранилищу.

Путешествовать дальше он не имел возможности, но впечатлений и сюжетов для будущих работ хватало: Клязьму на его работах не отличишь от Средиземного моря, а севастопольский порт отдаленно напоминает венецианский причал.

Одесса и Ленинград, где сформировался Кац, на всю жизнь покорили живописца водными просторами, заставив написать индустриальные пейзажи советских портов («Туманное утро. Ленинградский порт», 1958). Особенное место в творчестве художника занимают пейзажи, написанные в любимом Крыму: Гурзуфе, Ялте, и, конечно военные корабли на рейде в Севастополе, написанные сразу после Великой Отечественной войны.



Любовь Агафонова

Даты проведения: 24 августа – 24 октября 2018 года

Место экспонирования: г. Севастополь, ул. Древняя, 1, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», зал временных выставок Античного корпуса.

Торжественное открытие: 24 августа в 16:00