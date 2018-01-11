«Рождественская Русь» – фотовыставка Анастасии Кондрат в музее Крошицкого

Севастопольский художественный музей приглашает 12 января в 16 часов на открытие выставки произведений севастопольского фотохудожника Анастасии Кондрат: «Рождественская Русь».

“В экспозиции представлены храмы нашей необъятной Родины. Покинутые, заброшенные, возрождающиеся – разные, но прекрасные всегда.

На своих выставках я наблюдаю за людьми, рассматривающими фотографии храмов. Какие у них просветленные лица! Это лучше слов говорит о том, насколько современному человеку недостает живительного общения с духовным! Темп жизни ускоряется, и угнаться за ним все труднее. Обитателям заповедных мест России повезло: они сегодня живут почти так же, как жили их предки много лет назад. А большая часть моих современников – это люди, отлично разбирающиеся в джипах, итальянской мебели, ценах на недвижимость и психологии отношений, но разучившиеся не только любить, но и верить…

Я ставлю себе сложную художественную задачу: открыть для зрителя в любом, пусть даже давно оставленном людьми, внешне непривлекательном храме черты неповторимой, доселе неизвестной нам жизни. Ведь храмы, особенно разрушенные – это тревожные миры! Их стараются в лучшем случае не замечать. А в любом храме всегда должна быть жизнь, ведь время там измеряется не часами, а человеческим дыханием. На одной из выставок меня спросили: «Что за страсть к фасадам?» Я ответила, как чувствую: «Это любовь к тому, что они скрывают». В каждом брошенном храме живет Ангел! Сами же храмы, как каменные цветы Земли, позволяют нам остановить стремительный бег времени, окунуться в атмосферу прошлого, которое неповторимо.

Фотографии разрушенных храмов как монумент другой жизни нации. Это немые свидетели живой истории. В стране, где политизируются все стороны жизни, нужно обязательно суметь открыть ее сверхъестественную красоту. Тема разрушенных, брошенных, не реставрируемых храмов волнует меня неотступно. «Доколе будет поругано Имя Мое?» – вопрошает Господь. Мы должны осознавать свои народные грехи богоотступления и стараться искупить вину.

Образ нашей страны у многих иностранцев ассоциируется с неискренностью. Как хочется развенчать это мнение. Глядя на храмы, возникает ощущение целостности и естественности. И рушатся многие мифы о России, приходит понимание, насколько она восхитительна и неповторима. Иногда, сейчас очень редко, встречаешь человека и видишь, как он весь светится изнутри, принося в мир тепло и покой. А все просто – Бог прикоснулся к человеку, Ангел за руку подержал – вот и все секреты…”

Анастасия Кондрат

Выставки:

В 1999 году была проведена выставка «Купола России»,

в 2008 году – «Русь Златоглавая»,

в 2009-м – «Севастополь – взгляд из Москвы»,

в 2011-м – начался цикл выставок под одним общим названием «Незолотое кольцо”. За эти 7 лет их было три ( “Незолотое кольцо”. Поругание. “Незолотое кольцо”. Покаяние.

И ” Незолотое кольцо”. Возрождение). Еще было 9 выставок в Сербии и Хорватии-Белграде, Валио, г. Нови Сад и многих других.

Выставка состоится в музее Кроцицкого, пр. Нахимова, 9, Зал №2.

Открытие в 16:00

Тел.: (8692) 54-31-25