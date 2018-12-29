«Рождественский романс» Киры Эмеретли

В канун Нового, 2019 года, в Культурно-информационном центре открылась персональная выставка севастопольской художницы Киры Эмеретли. В экспозицию вошли около 30 картин, написанные автором за последние несколько лет. Графические работы, выполненные в авторской технике, расскажут зрителю о сказочных историях, простых человеческих радостях, о счастливом детстве и мечтах, о весёлом и грустном, и, конечно же, художница представила работы, посвящённые Рождеству и Новому году.

Персонажи этих необычных картин, их сюжетные линии переносят зрителя в яркий, сказочный мир, в котором добро всегда побеждает зло. В этих волшебных историях живёт мечта любого человека о хорошем, и мы загадываем желания на Новый год, уверенные в том, что всё самое лучшее обязательно сбудется. Тема Рождества в работах, представленных на выставке, говорит с нами образами ангелов, библейских мудрецов, тихим умиротворением разных по сюжетной наполненности персонажей, которые путешествуют, любят, переодеваются в карнавальные костюмы, мечтают…

Название выставки «Рождественский романс» — цитата из поэзии русского писателя, нобелевского лауреата Иосифа Бродского. В одноимённом стихотворении поэта есть замечательные слова, которые стали лейтмотивом к этой выставке:

«…как будто жизнь начнется снова,

как будто будет свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево…»

Кира Эмеретли родилась в Днепропетровске, закончила Московский Университете культуры и искусств. Творческую и выставочную деятельность начала с 1989 года. Сегодня на её счету более сорока выставок и проектов, она имеет опыт работы на телевидении и в кинопроизводстве как художник-постановщик и художник по костюмам. С 2001 года Кира Эмеретли является членом профессионального союза художников России.

В творчестве Киры Эмеретли чётко прослеживается яркий авторский стиль, своеобразная повествовательность, событийность её жанровых композиций. За многие годы творческой деятельности она выработала образный ряд и сюжетность, которые относят её работы к стилистике, которую она сама, порой иронизируя, называет Крымским барокко. Узнаваемость и индивидуальные шифры, которыми Кира щедро наделяет свои картины, намекают нам на созвучие не только с галантной эпохой, но и отправляют в путешествие по некоторым литературным произведениям, таким как «Алиса в стране чудес» Л.Кэролла, «Дон Кихот» Сервантеса, сказки Гоффмана… Впрочем, это происходит на таком тонком уровне, что почти неуловимо и является скорее связующим материалом в точном и состоявшемся желании художника быть собой.

Работы севастопольской художницы хранятся в частных и музейных коллекциях России, США, Канады, Франции, Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Греции, Сербии. Она является постоянным участником различных творческих проектов в России и за рубежом и, говоря о творческих планах на будущее, можно сказать, что её выставочный график расписан на несколько лет вперёд.

Вот что сама Кира говорит о своём творчестве: «Персонажи моих картин, герои моих историй – жители того самого сказочного мира, который так реален был для меня во времена моего детства. И сейчас эти образы нисколько не утратили ощутимого реального присутствия. Это обычные люди — прохожие, дети, это и библейские старики, и лукавые невесты, весёлые матросы и простодушные императоры, ангелы, кошки, зайцы, переодетые людьми — и тонкие, но прочные нити, связывающие всех их в одну большую, добрую историю. Эти герои, персонажи моих историй, никогда не уходили из моей жизни. Когда я создаю новую картину, они сами предлагают мне сюжет и цветовое решение. Я не спешу, прочитав очередную главу «Дон-Кихота», иллюстрировать этот роман, я сажусь к мольберту в той, подаренной мне Сервантесом – из 16-го века – силой, когда любая твоя идея становится крепче и убедительнее, а кисть разгуливает по холсту, творя чудеса. Литература и музыка влияют на картину таким образом, что прочитанная тобой великая книга или в сотый раз услышанное музыкальное произведение, помогает тебе в твоём творчестве, напитывает тебя красками жизни, мощью воображения, перекликаясь и искрясь, давая уверенность и как бы приглашая в прекрасный мир, в который помогает попасть искусство».

Выставка Киры Эмеретли в выставочных залах Культурно-информационного центра продлится до конца января.



Марина Сидорец

Фото Натальи Чёрной