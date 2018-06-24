«Россия. XX век в фотогграфиях. 1941-1945»

МАММ (Мультимедиа Арт Музей, Москва) продолжает программу «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатую музеем в 1997 году и представляет выставку «Россия. ХХ век в фотографиях. 1941—1945».

Выставка рассказывает об одном из самых трагических периодов истории нашей страны: о первых днях Великой Отечественной войны, о растерянности и страшных потерях армии и населения, и, наконец, о сплочении нации, позволившей одержать победу в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества.

В экспозицию вошли фотографии из фондов МАММ и МДФ, Агентства «ФотоСоюз» и частных собраний. Это работы классиков российской фотографии – Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Георгия Зельмы, Владислава Микоши, Георгия Петрусова, Всеволода Тарасевича, Александра Устинова, Якова Халипа,Ивана Шагина, Аркадия Шайхета, Сергея Шиманского, и др., а также снимки замечательных советских фотокорреспондентов, чье творчество не столь хорошо известно широкой публике – Марка Маркова-Гринберга, Анатолия Морозова, Сергея Блохина, Марка Редькина, Михаила Савина, Виктора Темина, и др.

Среди тысяч и тысяч фотокорреспондентов из 72 стран, втянутых во Вторую Мировую войну, работавших на разных фронтах, именно русские фотографы оставили наиболее пронзительные свидетельства этого страшного времени, проявляя чудеса героизма в условиях, когда само наведение объектива на резкость казалось невозможным ни физически, ни морально.

В день открытия кураторы выставки проведут для зрителей экскурсию с рассказом о труде фотожурналистов в годы великой Отечественной войны, а актеры студии «Театральная кухня» представят мини-перформанс «Письмо в будущее» — взгляд современного человека на события 1941-1945 гг.

Открытие выставки: 22 июня в 17:00.

Выставка работает с 22 июня по 18 июля по адресу: Севастополь, Репина, 21, Центр творческих индустрий «РАМА», с 10:00 до 17:00 по будням.

Вход свободный.