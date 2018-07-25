«Русь уходящая» – выставка фотографий Владимира Филиппова и деревянной скульптуры Екатерины Сегеды

25 июля 2018     90
«Русь уходящая» - выставка фотографий Владимира Филиппова и деревянной скульптуры Екатерины Сегеды

Выставка «Русь уходящая» представляет собой два автономных проекта, которые впервые встретились в выставочном зале Центра РАМА — серию фотографий члена Союза фотохудожников России, фотографа и преподавателя фотографии Владимира Филиппова и работы в технике росписи по дереву молодой художницы Екатерины Сегеды. Это экспериментальный выставочный проект Центра творческих индустрий РАМА, соединивший в одном пространстве творчество двух совершенно разных художников из разных городов, но нашедших источник вдохновения в одной теме.

В экспозицию вошли 40 фотографий, снятых по всей территории России, и 9 деревянных скульптур-образов. Фотопроект «Русь уходящая» создавался фотографом Владимиром Филипповым на протяжении почти 30 лет. Это фотографии, отражающие и показывающие ту Русь, которая, к сожалению, постепенно уходит из нашей жизни. Деревянные часовни Русского Севера, крестьянские дома, резные наличники, белокаменные храмы и простые русские люди, объединенные православной верой, стали главными героями фотографий Владимира Филиппова.

Снимки дополняют деревянные расписные скульптуры Екатерины Сегеды, которые впервые будут представлены широкой аудитории. Девять расписных работ были созданы за полгода и еще ни разу не показывались зрителю. Линии рождаются из природного узора дерева, который является основой и вдохновением для художницы.  Образы на деревянных досках напоминают лики с древних храмовых фресок и отсылают к русским иконам и росписям деревянных храмов.

На открытии пройдет творческая встреча с авторами и кураторами, а также экскурсия по выставке, на которой художники расскажут о своих проектах.

Открытие выставки: 27 июля в 18:00.

Выставка работает с 27 июля по 8 августа по адресу: Севастополь, Репина, 21, Центр творческих индустрий «РАМА», Зимний зал, с 10:00 до 17:00 по будням.

Вход свободный.

Контактный телефон: +7 (912) 464-00-29 (Анастасия Любич, менеджер культурно-выставочной деятельности ЦТИ «РАМА»)

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