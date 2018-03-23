«Севастопольские художницы-преподаватели Севастопольской детской художественной школы» – выставка в музее Крошицкого

21 марта 2018     99
«Севастопольские художницы-преподаватели Севастопольской детской художественной школы» - выставка в музее Крошицкого

22 марта в художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие выставки женщин-преподавателей Севастопольской художественной школы. Выставка собрала в экспозиционном зале произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Единство пространства и времени в своих образных решениях представляют авторы, чья творческая энергия призвана возделывать художественную среду, в которой растут юные севастопольские художники.

Зинаида Александровна Гурьева, Елена Геннадьевна Сопова, Елена Владимировна Смолий, Юлия Борисовна Константинова, Анна Дмитриевна Сорокина, Мария Владимировна Старосельская, сохранив жар изначальной искры, освещают юным художникам их собственный путь в мире искусства.

Удивительно само по себе совмещение творческой практики и преподавания изобразительного искусства. С одной стороны, невозможно избежать обозначения строгих правил науки, при этом суть творчества – в исключении из этих самих правил. Парадокс прорастает в биографии каждого автора. Подобно капле воды, упавшей на плоскость земли и пробудившей её цветение, композиция произведения проявляется свойствами света, который распространяется из каждой точки притронувшегося к нему пространства.

 
Павел Хлебовский, искусствовед

 
Презентация состоится в 16:00

Место проуедения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9, зал №2

тел.: (8692) 54-31-25, +7(978)061-66-08

info@sevartmuseum.info

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