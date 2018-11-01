Севастопольский художественный музей приглашает посетить временную экспозицию русского и западноевропейского искусства XVII – нач. XX вв.

31 октября 2018     64
Севастопольский художественный музей приглашает посетить временную экспозицию русского и западноевропейского искусства XVII – нач. XX вв.

3 ноября в 15:00 в кинотеатре «Москва» (проспект Генерала Острякова, 70, 2 этаж) состоится торжественное открытие экспозиционного зала русского искусства XVIII – нач. XX вв. и западноевропейского искусства XVII – XIX вв. Открытие приурочено к Дню народного единства и Дню рождения музея (Севастопольская картинная галерея была основана 6 ноября 1927 года).

Более 90 лет Севастопольский художественный музей дарит всем – взрослым и детям, взыскательным специалистам, юношеству, которое активно познает мир, незабываемые встречи с искусством как мастеров давно ушедших эпох, так и наших современников.
Но есть классики, чьи полотна развивают художественный вкус, помогают формировать чувство прекрасного. Поэтому мы подготовили экспозицию из более 60 известнейших произведений русских мастеров XVIII века – нач. XX вв. (В.А.Тропинина, И.К.Айвазовского, И.Н.Крамского, В.В.Верещагина, И.Е.Репина, И.И.Шишкина, К.А.Коровина, В.А.Серова, И.Э.Грабаря, К.Ф.Богаевского) и работ западноевропейских мастеров XVII – XIX вв. (Дж. Моранди, Л.Джордано, Ф.Ваувермана, Ф.Казановы, К.Лефевра, Г.Робера) напоминающих о бесценных произведениях изобразительного искусства, бережно хранимых в фондах музея.

Торжественное открытие экспозиционного зала состоится 3 ноября в 15 часов.

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