«Севастополь в изобразительном искусстве» – художественная выставка к 235-летию Севастополя

15 марта в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие экспозиции к 235-летию города. Выставка представляет собой подборку работ из фондов музея.

У каждого города свое лицо, своя, порой трудная, но счастливая биография. Понять и полюбить Севастополь во многом помогает «изобразительная летопись», созданная художниками разных поколений и разных стилистических устремлений, ведь с момента основания и до сегодняшнего дня особенная красота светлого, солнечного и романтического города у моря, его сложная, героическая судьба, привлекали и продолжают привлекать взоры живописцев и поэтов.

Выставка «Севастополь в изобразительном искусстве» из фондов музея убеждает зрителя, что образ Севастополя многогранен и постоянно развивается. Он складывался постепенно, на протяжении многих десятилетий. Древние крепости Балаклавы и Инкермана, их христианские святыни, руины античного и средневекового Херсонеса, мыс Фиолент, Сапун-гора, Корабельная сторона и Малахов курган, Северная сторона и Южная бухта, заповедные места – Аполлоновка, Учкуевка, Бартеневка, Золотая балка… несут в себе непреходящее очарование и до сих пор хранят память о прошедшем. А современный лик города уже во многом определяют новые районы и сравнительно недавно появившиеся достопримечательности.

В экспозиции представлено всего лишь около 50 живописных и графических произведений. К сожалению, зал не вмещает все посвященные городу произведения, хранящиеся в музее. Поэтому экспонируются работы, отражающие ранние периоды жизни Севастополя (Р.Г. Судковский, М.Н. Протопопов, Э.А. Штейнберг, М.П. Крошечкин-Крошицкий, А.А. Дейнека, Г.Г. Нисский, Ф.С. Богородский…), а также современные произведения, созданные художниками, которые уже ушли из жизни, но успели открыть нам «свой Севастополь» ( Г.А. Арефьев, З.И. Филиппов, Г.Я. Брусенцов, П.М. Коломойцев,

М.Ф. Чухланцев, А.И. Сухоруких, А.М. Москаленко, М.А. Афанасьев, Коваленко В.К., Шорохов А.Ф…..). Среди них – полотна широко известные любителям искусства, так как экспонировались на тематических и персональных выставках, воспроизводились в известных изданиях, однако многие, собранные вместе, демонстрируются впервые.



Искусствовед, Смирнова Л.К.



Выставка будет доступна до 3 мая.

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

тел.: (8692) 54-31-25 info@sevartmuseum.info

+7(978)061-66-08