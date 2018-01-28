«Сказка о картине» – выставка произведений юных учеников Севастопольской художественной школы

До конца февраля в вестибюле арт-отеля «Украина» работает выставка учащихся Севастопольской детской художественной школы.

В экспозиции под названием «Сказка о картине» представлено 36 творческих работ разнообразной тематики 8-10 летних художников.

“Сказка о картине” – это выставка произведений самых юных учеников Севастопольской художественной школы. Именно здесь ощущаешь, как, переводя взор через контуры багетной рамы, зритель переходит четко обозначенную границу между миром повседневным и сказочным. Этот ритуал обязателен для полного погружения в фантастический мир, где возможно все, что только может себе вообразить человек.

Свободу полёта мысли художник оберегает от законов нашего приземленного мира, поселяя её в безопасное пространство картины. Ведь никто не побоится встретиться лицом к лицу даже с самым гигантским разъяренным драконом, только лишь после того, как мама или папа, бабушка или дедушка притушат свет, откроют книгу и начнут читать своим добрым голосом и показывать картинки.

Но сказка не дает сидеть на месте и зовет в путешествие в поисках заветной птицы счастья или несметных богатств, в то самое время, когда ты, возможно, прилег в свою кровать и, по правде говоря, уже почти спишь…

… И вот ты идешь, бежишь, летишь, плывешь мимо удивительных заморских городов, неприступных фантастических замков, жутких дремучих лесов или поразительных экзотических селений. На своем пути встречаешь верных друзей или коварных противников и опасных диких зверей. Конечно жаль, что от найденного сокровища из сказки тебе удается вынести только воспоминание.

Но запомнив это сказочное место, ты вернешься к своему сокровищу ещё не раз. Это путешествие вне времени и пространства можно совершить, войдя взглядом в любую из картин, каждая из которых приберегла для тебя угощение – целый красочный мир впечатлений.

Участники:

Аркадова Варвара. 9 лет

Большакова Варвара. 8 лет

Большакова Полина. 10 лет

Васильева Мария. 10 лет

Гайдук Анастасия. 8 лет

Дацко Анастасия. 11 лет

Иванова Екатерина. 9 лет

Иванова Ксения. 8 лет

Клименко Екатерина. 9 лет

Клименко Таисия. 8 лет

Климушин Тимур. 11 лет

Колодяжный-Старосельский Серафим. 7 лет

Кудинова Александрина. 9 лет

Луппова Елизавета. 11 лет

Моргун Светлана. 8 лет

Никитенко Любовь. 8 лет

Никитенко Любовь. 9 лет

Новосёлов Михаил. 10 лет

Палюра Екатерина. 7 лет

Петров Дмитрий. 9 лет

Петрова Ольга. 9 лет

Рожкова Полина. 8 лет

Сдобников Лев. 10 лет

Тульских Полина. 9 лет

Федорченко Диана. 8 лет

Чалая Александра. 11 лет

Чернявская Александра. 9 лет



сев-художка.рф

Фото с сайта news.sevas.com