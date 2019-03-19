Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику

19 марта 2019     36
Сквозь время и пространство: Тихон Синицын показал свою бескрайнюю Таврику

Природное богатство Крымского полуострова не перестает вдохновлять художников, писателей и поэтов, которые своим творчеством пробиваются сквозь тень «каменных джунглей». Вот и главным героем выставки репродукций акварельной графики Тихона Синицына «Моя бескрайняя Таврика» стал Крым, в котором органично пересекаются эпохи, традиции и ландшафты.

Репродукции дополняют стихотворения из нового поэтического сборника Тихона Синицына, который скоро выйдет в печать. Экспозиция в Динопарке — его своеобразная предыстория. Воздушные акварели возвращают зрителя то в задумчивую зиму, то в жаркое лето, то в сказочную осень и вновь напоминают о красочной весне — времени обновления и пробуждения творческой энергии.

«Географическая Таврика неотделима от Таврики экзистенциальной. Многослойный культурный ландшафт помогает лучше разобраться в самом себе, в собственной душе, в пространстве памяти и воображения. В этом смысле Таврика действительно становится бескрайней», — отмечает Тихон Синицын.

Любимовка, Тигровый мыс, Фиолент, Ялта — привычные пейзажи этих и других удивительных мест окружены ореолом легкости, покоя и умиротворения. Поэтические строки позволяют фантазии заиграть новыми красками, а также попытаться увидеть картину глазами автора.

Волошинские берега рябят фазаньим опереньем, пленяет взор прозрачная зелень каштанов и вязов, над крышами железнодорожных зданий слышен пронзительный щебет стрижей. Эклектичный творческий проект словно природный оазис среди городской суеты.

«Моя бескрайняя Таврика» не знает и временных границ. Одна из репродукций — «Средневековый Сурож» (Юго-Восточный Крым). С VII века н.э. в этом городе жили славяне. Потом те места осваивали византийцы, готы, греки, потом венецианцы и генуэзцы, затем татары и турки. Каждый народ, живший на этой земле, давал городу свои имена (ирано-аланское — Сугдея, генуэзское — Солдайя, русское — Сурож).

Наряду с первозданной природой и исторической ретроспективой, фантасмагорией выделяются и городские пейзажи, которые говорят о том, о чем многие привыкли не задумываться.

Время уходит необратимо.
В памяти тысячи пустяков.
В недрах портовых окраин Крыма –
Тени мифических моряков.
Татуировки их позабыты.
Замысловатый культурный код
Коммунистической Атлантиды
Блекнет от плеска соленых вод.
В мутных лагунах ржавеют краны.
Молниеносно скользит хамса.
На волнорезах галдят бакланы…

«Портовые окраины»

Что чувствует сердце поэта? Чем удивит Гавань символов? Где можно увидеть акварельный ультрафиолет и оживших львов? Об этом расскажет «бескрайняя Таврика» Тихона Синицына. Выставка продлится до середины апреля.

 
Татьяна Руснак

afisha.sevastopol.su




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