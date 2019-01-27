«Слушай, Ленинград!..» – интерактивная выставка в Херсонесе

27 января 2019     74
«Слушай, Ленинград!..» - интерактивная выставка в Херсонесе

29 января 2019 года в 14:00 в зале временных выставок византийской экспозиции Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» состоится открытие уникальной выставки под названием «Слушай, Ленинград!..».

Выставка «Слушай, Ленинград!..» посвящена Блокаде Ленинграда и испытаниям, выпавшим на долю его жителей, а также подвигу всех защитников города, сумевших, вопреки обстоятельствам, остаться людьми и сохранить жизнь в прекрасном городе на Неве, оставшемся непокоренным, как и дух Ленинградцев.

На выставке, наряду с основной частью экспозиции, будут представлены медиа-материалы, созданные на основе кадров подлинной хроники блокадного города и аудиозаписей, сделанных в Ленинграде 1941-1944 годов.

Также будут представлены несколько интерактивных инсталляций. «Слушаем небо…» — посетители выставки смогут на несколько минут превратиться в героев блокадной ПВО – легендарных «слухачей», и услышать звуки ночного авианалета, воздушного боя, канонады. Помимо этого, посетители смогут попробовать узнать в защитной маскировке шедевры скульптуры и архитектуры…

Выставка продлится до 21 апреля. Посетить ее можно с 9:00 до 17:00. Выходные: понедельник, вторник. Стоимость билета — 50 рублей, дети до 16 лет и льготные категории посетителей бесплатно.

Особо отметим, что эта выставка открывает серию военно-патриотических мероприятий, приближающих нас к знаменательному Дню освобождения Севастополя и Великому Дню Победы!

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