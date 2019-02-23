«Страницы военной истории Крыма» – персональная выставка Олега Танцюры ко Дню защитника Отечества

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова представляют третий совместный выставочный проект: Персональная выставка О.В. Танцюры ко Дню защитника Отечества. Экспозиция получила название «Страницы военной истории Крыма».
Специально к Дню защитника Отечества художник подготовил серию работ с Крымского военно-исторического фестиваля, который проходил с 2014 года на Федюхиных высотах. С самого первого фестиваля Олег Танцюра работает на них с натуры.
Торжественное открытие выставки состялось 19 февраля в фойе ЧВВМУ по адресу ул. Парковая, 6.
Фото с сайта news.sevas.com