«Страницы военной истории Крыма» – персональная выставка Олега Танцюры ко Дню защитника Отечества

«Белая роза» и святой Александр Мюнхенский – история студенческого сопротивления в Мюнхене



«Белая роза» – подпольная группа Сопротивления, действовавшая в Третьем рейхе. Она была образована студентами-антифашистами Мюнхенского университета и названа в честь романа «Белая роза» известного антивоенного писателя Б. Травена. Группа действовала с июня 1942 года до февраля 1943 года.