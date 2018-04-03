«Тавриды дивный лик» – выставка декоративно-прикладного искусства Владимира Шипицына

«Севастополь в изобразительном искусстве» – художественная выставка к 235-летию Севастополя



15 марта в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие экспозиции к 235-летию города. Выставка представляет собой подборку работ из фондов музея. У каждого города свое лицо, своя, порой трудная, но счастливая биография. Понять и полюбить Севастополь во многом помогает «изобразительная летопись», созданная художниками разных поколений и разных стилистических устремлений, ведь с момента основания… читать »