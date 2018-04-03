«Тавриды дивный лик» – выставка декоративно-прикладного искусства Владимира Шипицына

5 апреля севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого представляет выставку «Тавриды дивный лик».
Это первая персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Владимира Петровича Шипицына в стенах Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. На выставке представлена художественная резьба по дереву: иконы, складни, кресты, декоративные панно, предметы быта, созданные мастером в разное время.
Начало в 16:00
г. Севастополь, пр. Нахимова, 9
тел.: (8692) 54-31-25, info@sevartmuseum.info
+7(978)061-66-08