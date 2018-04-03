«Тавриды дивный лик» – выставка декоративно-прикладного искусства Владимира Шипицына

3 апреля 2018     57
«Тавриды дивный лик» - выставка декоративно-прикладного искусства Владимира Шипицына

5 апреля севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого представляет выставку «Тавриды дивный лик».

Это первая персональная выставка мастера декоративно-прикладного искусства Владимира Петровича Шипицына в стенах Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. На выставке представлена художественная резьба по дереву: иконы, складни, кресты, декоративные панно, предметы быта, созданные мастером в разное время.

Начало в 16:00

г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

тел.: (8692) 54-31-25, info@sevartmuseum.info

+7(978)061-66-08

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Севастопольские художницы-преподаватели Севастопольской детской художественной школы» - выставка в музее Крошицкого «Севастопольские художницы-преподаватели Севастопольской детской художественной школы» – выставка в музее Крошицкого

22 марта в художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие выставки женщин-преподавателей Севастопольской художественной школы. Выставка собрала в экспозиционном зале произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Единство пространства и времени в своих образных решениях представляют авторы, чья творческая энергия призвана возделывать художественную среду, в которой растут юные севастопольские художники. Зинаида Александровна Гурьева, Елена Геннадьевна… читать »

Прогулка по выставке «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме» с куратором Павлом Климовым Прогулка по выставке «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме» с куратором Павлом Климовым

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает на онлайн-лекторий международного проекта «Виртуальный Русский музей». 22 марта в 18:00 ‒ прогулка по выставке «Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме» с куратором Павлом Юрьевичем Климовым. Лекция будет транслироваться в прямом эфире из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка… читать »

«Севастополь в изобразительном искусстве» - художественная выставка к 235-летию Севастополя «Севастополь в изобразительном искусстве» – художественная выставка к 235-летию Севастополя

15 марта в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого состоится открытие экспозиции к 235-летию города. Выставка представляет собой подборку работ из фондов музея. У каждого города свое лицо, своя, порой трудная, но счастливая биография. Понять и полюбить Севастополь во многом помогает «изобразительная летопись», созданная художниками разных поколений и разных стилистических устремлений, ведь с момента основания… читать »

«Шелковый путь» Елены Комиссаровой «Шелковый путь» Елены Комиссаровой

13 марта состоится открытие выставки просветительского проекта «Шелковый путь». Автор – художник, дизайнер, поэт, член Русского географического общества Елена Комиссарова (Архангельск). В экспозиции батик, живопись в технике пастель. Проект будет представлен на базе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Шелк и пастельные мелки. Как сочетаются эти два прекраснейших, нежнейших материала? В умелых руках Елены Комиссаровой… читать »

Одухотворённое «Ню» Валерия Манина Одухотворённое «Ню» Валерия Манина

В севастопольском отделении Союза художников открылась выставка работ Валерия Манина «Ню», раскрывающая тему женской красоты. Женская тема проходит через всё творчество живописца. Детство, юность, зрелость – все три возраста женщины облюбованы, прочувствованы, осмыслены художником. График, он линией словно мелодию наигрывает, обрисовывая Её облик. Живописец, он лишь тёплые цвета выбирает для рассказа о женской красоте. Жизнь… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info