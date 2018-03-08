«Тет-а-тет» – выставка-иллюстрация Владимира Адеева

10 марта в обновленном пространстве библиотеки-филиала № 18 состоится открытие выставки «Тет-а-тет» – выставки-подарка, выставки-иллюстрации.

Её автор Заслуженный художник Украины, член Союза художников России, сотрудник Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Владимир Васильевича Адеев.

Более 20 иллюстраций в техниках акварели, рисунка карандашом, флористики. Это наблюдательный, деликатный и в меру ироничный взгляд художника. Очаровательные и прекрасные образы женщин созданы автором. Каждая – архетип. Каждая – неповторимая и единственная.

Однако главным персонажем выставки организаторы и автор предлагают стать именно зрителю. Здесь созданы удобные фотозоны. Позвольте себе отдохнуть от суеты и ощутить себя… Весной. Поговорить с собой тет-а-тет и улыбнуться.

Здесь же можно выбрать книги, журналы. И, кто знает, возможно, среди страниц вы найдете приятное воспоминание или даже заглянете в будущее.

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с искусством книги и искусством коммуникации.

О художнике:

Владимир Васильевич Адеев родился 3 января 1949 года в Ялте, живёт и работает в Севастополе.

Владимир Адеев – абсолютно гриновский человек и художник. Романтик и лирик, он в то же время, мастер на все руки, инициатор самых разноплановых творческих проектов, умеющий привести замысел к воплощению.

В течение десяти лет возглавлял творческое объединение севастопольских художников «Рабочая палитра».

С 1989 года был художественным руководителем макетно-модельной мастерской. Его модели парусников и кораблей находятся в собраниях Германии, Греции, Турции, США, Израиле, Швеции. Владимир Васильевич – участник многих городских, областных, республиканских и международных выставок, в том числе двадцати персональных. Работы хранятся в музеях Крыма и в частных коллекциях. Также художник много работает в жанре книжной иллюстрации.

Владимир Адеев – патриот родного Севастополя, краевед и знаток истории, автор нескольких пешеходных туристических маршрутов.



Открытие выставки состоится в 17:00.

Место проведения: ул. маршала Бирюзова 9

Экспозиция будет работать ежедневно с 11:00 до 18:00

Выходной – пятница

Вход свободный

Контактный телефон: +7 978 023 82 29



Фото с сайта news.sevas.com