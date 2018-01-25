«Флейта Сякухати» – открытие выставки Сергея Лыкова в Ялте

27 января в Ялте в галерее “Почерк” состоится открытие первой выставки Сергея Лыкова “Флейта Сякухати” в Крыму. Сергей — художник международного уровня, который давно живет и работает в Крыму. Наконец-то у широкой публики появилась возможность познакомиться с уникальными работами в живую. Даты проведения выставки: 27 января – 11 февраля.

Основным мотивом серии работ стала японская флейта сякухати. Непредсказуемое звучание инструмента вдохновило художника создать серию работ живописи и графики, которые содержат спонтанные образы: ритуальные маски, женщины, аскеты, птицы, структуры и другие. Разнообразие мотивов играет с восприятием смотрящего в увлекательную игру — позволяет переживать уникальный опыт с каждым новым взглядом на картину, находить всё новые смыслы. Главное условие – это довериться образам и следовать за потоком, в который они вовлекают.

Музыка флейты сякухати – это музыка, не предполагающая одной трактовки, одного прочтения, одного настроения. Образы, представленные на выставке, не несут в себе однозначности, устойчивой трактовки или законченного смысла.

В работах использована уникальная авторская техника исполнения.

Также в программе открытия выставки:

Музыкальная атмосфера, передающая настроение выставки: живое выступление флейты сякухати (Дмитрий Аньси) и Чайная церемония.

Сергей Лыков родился в г. Одесса. Закончил художественно-графический факультет ОГПИ им.Ушинского. Преподаватели: Зинаида Дмитриевна Борисюк, Валерий Арутюнович Гегамян. С 1987 г. Сергей Лыков участвует в многочисленных выставках . За последние 25 лет провел около 30 персональных выставок (Россия, Германия, Япония, Украина). Сергей Лыков — автор искусствоведческих и культурологических статей.

Сергей Лыков об арт-проекте «Флейта сякухати»: “Сякухати в исполнении мастера предельно открыта и в то же время отстранена. Для меня это диалог обо всем, что имеет значение в жизни человека. Но в этой музыке нет сентиментальности, нет потакания своим чувствам. Страстность и отстраненность — это странное сочетание, но дзен всегда парадоксален….

Предельную открытость образов в проекте трудно зафиксировать. Их внутренние смыслы всегда останутся не пойманными в силки разума. Их связи подобны осенней паутинке под дождем. Дождевые капли проявили паутинку, но только все составляющие (дождь, осень, паутинка, настроение) способны эту связь одухотворить, наполнить поэтикой…”

Место проведения: Ялта, галерея “Почерк, ул.Краснова, 2

Контакты: +7 (978) 067 – 59 – 34 Сергей Лыков, +7 (978) 081 – 23 – 24 Евгения (организатор)