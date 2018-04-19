«Былое и думы» – выставка фоторабот Александра Иванникова

С 18 апреля в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого проходит выставка фоторабот Александра Иванникова.

Иванников Александр Иванович – член Творческого союза художников России, генеральный директор компаний «Ваш Консультант» (Крым и Севастополь) и «НПО Консультант» (Иваново), а также создатель и организатор работы Творческого объединения «Классика» в городе Иванове (2008 год).

В состав творческого объединения входит камерный концертный зал, где проходят концерты классической музыки и гастроли лучших музыкантов, кинозал, где показывают интеллектуальное кино, а также выставочная галерея, где представляют свои работы талантливые художники России и зарубежья.

Фотографией Александр Иванович увлекается со студенческих лет, однако именно «Классика» дала вдохновение воплотить любовь к фотоискусству в авторских выставках.

На своих выставках Александр Иванович делится зарисовками из рабочих поездок и путешествий. В его объектив попадают места и события, обстоятельства и сюжеты, где есть внутренняя интрига и драматургия, взаимодействие природы, атмосферы и фактуры, некий внутренний диалог в пространстве кадра.

«Былое и думы» – седьмая из восьми тематических выставок Александра Ивановича, которая в 2017 году, по доброй традиции на Рождество, стартовала в Иванове в художественной галерее творческого объединения «Классика».

Открытие выставки в Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого – особенное событие для её автора. «Былое и думы» в Севастополе – это 25 передвижная выставка Александра Ивановича. Ранее его фотоработы смогли оценить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Симферополя, Севастополя, Шуи, Плёса.

«Число семь для меня особое, сакральное: это и семь дней недели, и семь дней сотворения мира, и слово «семья», и многое другое.

Эту выставку я составил из двух частей: «Думы» – то, что появилось в 2016 году, и «Былое» – это лучшие работы за предыдущие шесть лет. Это наблюдение настоящего с размышлениями о прошлом и будущем. Надеюсь, Вам что-то из представленного понравится.

Ваш Александр Иванников»

Тематические выставки Иванникова Александра Ивановича, стартовавшие на Рождество в городе Иваново

2011 – «Фотодебют»

2012 – «Прошёл год»

2013 – «Путевые зарисовки»

2014 – «Мгновения»

2015 – «Россия.Крым»

2016 – «Мой адрес»

2017 – «Былое и думы»

2018 – «И взором медленным…»