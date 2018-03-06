«Цветной мир Наталии Василенко» – выставка живописи в музее Крошицкого

«IV биеннале камерной абстрактной акварели» в музее Крошицкого



В 2018 году в Севастопольском художественном музее им. М.П. Крошицкого в четвертый раз проводится «Биеннале камерной абстрактной акварели», посвященная памяти симферопольского искусствоведа Р.Т. Подуфалого. Любя его и ценя, продолжая и развивая его начинания, Творческий союз художников и искусствоведов «Академия абстракционизма» следует классической идее Рудольфа Трофимовича: на выставке представлены произведения небольшие по размеру и традиционные по… читать »