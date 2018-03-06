«Цветной мир Наталии Василенко» – выставка живописи в музее Крошицкого

7 марта в Севастопольском художественном музей им. Крошицкого состоится открытие художественной выставки «Цветной мир Наталии Василенко».
Экспозиция представляет собой подборку работ живописи из фондов музея и будет размещена в Зале №2.
Живописец, график, мыслящая не по-женски монументально, художница оставила много произведений, посвященных истории Севастополя, его людям.
Но почтить её память музей решил по-другому.
К Международному женскому дню – подарить прекрасной половине нашего города «цветной мир» художницы. Мир вещей, её окружавший и ею воспетый в натюрмортах, женские портреты и самые любимые цветы всех времен года.
В рамках выставки планируется провести вечер памяти художницы.
Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9
тел.: (8692) 54-31-25
info@sevartmuseum.info
+7(978) 0616608
Выставка продлится до 19 марта.