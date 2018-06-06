Центр творческих индустрий «РАМА» – выставка современного искусства

6 июня 2018     55
Центр творческих индустрий «РАМА» - выставка современного искусства

С 2 по 18 июня в Центре творческих индустрий «РАМА» проходит выставка современного искусства «Крым. Моделирование утопии», подготовленная Творческим союзом художников России.

В экспозицию вошли масштабные живописные полотна, графика, скульптура и арт- объекты. Участники выставки — художники мирового уровня: Президент Творческого союза художников России, заслуженный художник РФ, член Президиума РАХ К. В. Худяков, член Московского союза художников В. С. Вдовин, почетный академик РАХ Е. В. Семенов, заслуженный художник СССР А. Д. Панкин и другие художники, чьи работы находятся в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях. Кураторы проекта — заслуженные художники России И. Колесников и С. Денисов, один из самых известных творческих тандемов России, также представили свои работы в экспозиции. Выставка проходит при поддержке Правительства Севастополя и является одним из официальных праздничных мероприятий Дня города.

Темой, объединившей работы в проекте, стало осмысление понятия «утопия». У каждого художника свое понимание этого термина: Е. Семенов сделал попытку увидеть утопию в недоступном глазу макромире, А. Сундуков представил постмодернистскую аллюзию на знаменитое полотно И. К. Айвазовского, С. Чернов создал инсталляцию в виде утопического образа вырванного с корнями острова. Зрителю представляется уникальная возможность познакомиться с современным искусством и наполнить пространство экспозиции собственными смыслами.

В рамках выставки 1 июня 2018 года состоялся Круглый стол с кураторами выставки, деятелями культуры Севастополя и Крыма и представителями Правительства Севастополя с целью определения ресурсов и возможностей для организации в Севастополе Биеннале современного искусства. Выставка «Крым. Моделирование утопии», по задумке кураторов, стала первым шагом к масштабной Биеннале в Крыму. Участниками круглого стола были обсуждены вопросы перспективы проведения Биеннале современного искусства в Севастополе, обозначены основные проблемы, разработан предварительный план по подготовке Биеннале. Обсуждались вопросы работы с локальным контекстом и политика отбора работ на Биеннале. В результате обсуждения было принято решение не ограничиваться только современным искусством, а расширить рамки до Биеннале изобразительных искусств.

Выставка работает со 2 по 18 июня по адресу: Севастополь, Репина, 21,
Центр творческих индустрий «РАМА», с 10:00 до 17:00 по будням.

Вход свободный.

Контактный телефон: +7 (912) 464-00-29 (Анастасия Любич, менеджер культурно-выставочной деятельности ЦТИ «РАМА»)

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Выставки


«Квадрат Ярышкина» - выставка живописи и керамики Анатолия Ярышкина «Квадрат Ярышкина» – выставка живописи и керамики Анатолия Ярышкина

23 мая в выставочном зале Севастопольского отделения Союза художников России состоится открытие персональной выставки Анатолия Ярышкина «Квадрат Ярышкина». Благодаря работам Анатолия Леонидовича Ярышкина выставочный зал на некоторое время превратится в выдуманный мир, наполненный образами, полюбившимися многим почитателями творчества художника. Творческий микс из сплава стекла, смальты и драгоценных металлов, надглазурная роспись – эти техники уже давно… читать »

Юбилейная выставка Ярослава Мыськива в музее Крошицкого Юбилейная выставка Ярослава Мыськива в музее Крошицкого

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого представляет персональную выставку известного севастопольского художника Ярослава Мыськива. Выставка – юбилейная и приурочена ко дню рождения автора, но не итоговая! Признанный, однако, не «забронзовевший», мастер находится в постоянном творческом поиске, экспериментирует и не боится открывать зрителю неизвестные грани своего дарования. Поэтому в экспозиции успешно «соседствуют» графические работы, полюбившиеся многим… читать »

«Крым. Моделирование утопий» - центр творческих индустрий «РАМА» «Крым. Моделирование утопий» – экспозиция центра творческих индустрий «РАМА»

2 июня 2018 года в 16:00 в рамках реализации Президентского гранта в Центре творческих индустрий «РАМА» (ул. Репина, 21, выставочный зал Союза Художников) состоится открытие крупного международного выставочного проекта «Крым. Моделирование утопий». Выставка проходит при поддержке Правительства Севастополя и является одним из официальных праздничных мероприятий Дня города. Участниками выставки стали художники мирового уровня: Президент Творческого… читать »

«Искусство победителей» - выставка произведений художников-фронтовиков в музее Крошицкого «Искусство победителей» – выставка произведений художников-фронтовиков в музее Крошицкого

В канун Дня Победы севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого и Галерея Арт-Бульвар представляют выставку «Искусство победителей». На выставке будут представлены работы севастопольской галереи «Арт-Бульвар». В экспозиции представлены произведения художников-фронтовиков: М.А. Афанасьева, П.М. Коломойцева, М.В. Кобыленкова, П.П. Мирошниченко, З.И. Филиппова, М.Ф. Чухланцева, Г.Я. Брусенцова, Саушкина П.К. и многие другие. Их судьбы полны драматизма и неожиданных… читать »

«Борцы подполья» - выставка персоналий в музее героической обороны «Борцы подполья» – выставка персоналий в музее героической обороны

26 апреля в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя состоялось открытие выставки персоналий «Борцы подполья», посвященной 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Василия Ревякина, руководителя Севастопольской подпольной организации в 1943 – 1944 гг. Материалы из фондовой коллекции Музея расскажут о жизненном пути некоторых участников севастопольского подполья – рабочих Морского порта и железнодорожной станции,… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info