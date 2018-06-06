Центр творческих индустрий «РАМА» – выставка современного искусства

С 2 по 18 июня в Центре творческих индустрий «РАМА» проходит выставка современного искусства «Крым. Моделирование утопии», подготовленная Творческим союзом художников России.

В экспозицию вошли масштабные живописные полотна, графика, скульптура и арт- объекты. Участники выставки — художники мирового уровня: Президент Творческого союза художников России, заслуженный художник РФ, член Президиума РАХ К. В. Худяков, член Московского союза художников В. С. Вдовин, почетный академик РАХ Е. В. Семенов, заслуженный художник СССР А. Д. Панкин и другие художники, чьи работы находятся в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях. Кураторы проекта — заслуженные художники России И. Колесников и С. Денисов, один из самых известных творческих тандемов России, также представили свои работы в экспозиции. Выставка проходит при поддержке Правительства Севастополя и является одним из официальных праздничных мероприятий Дня города.

Темой, объединившей работы в проекте, стало осмысление понятия «утопия». У каждого художника свое понимание этого термина: Е. Семенов сделал попытку увидеть утопию в недоступном глазу макромире, А. Сундуков представил постмодернистскую аллюзию на знаменитое полотно И. К. Айвазовского, С. Чернов создал инсталляцию в виде утопического образа вырванного с корнями острова. Зрителю представляется уникальная возможность познакомиться с современным искусством и наполнить пространство экспозиции собственными смыслами.

В рамках выставки 1 июня 2018 года состоялся Круглый стол с кураторами выставки, деятелями культуры Севастополя и Крыма и представителями Правительства Севастополя с целью определения ресурсов и возможностей для организации в Севастополе Биеннале современного искусства. Выставка «Крым. Моделирование утопии», по задумке кураторов, стала первым шагом к масштабной Биеннале в Крыму. Участниками круглого стола были обсуждены вопросы перспективы проведения Биеннале современного искусства в Севастополе, обозначены основные проблемы, разработан предварительный план по подготовке Биеннале. Обсуждались вопросы работы с локальным контекстом и политика отбора работ на Биеннале. В результате обсуждения было принято решение не ограничиваться только современным искусством, а расширить рамки до Биеннале изобразительных искусств.

Выставка работает со 2 по 18 июня по адресу: Севастополь, Репина, 21,

Центр творческих индустрий «РАМА», с 10:00 до 17:00 по будням.

Вход свободный.

Контактный телефон: +7 (912) 464-00-29 (Анастасия Любич, менеджер культурно-выставочной деятельности ЦТИ «РАМА»)