«Человек и время: писатель Константин Симонов» – экспозиция Государственного музея политической истории Росси

24 июля на Сапун-горе состоялось открытие выставки “Человек и время: писатель Константин Симонов”. Выставка подготовлена Государственным музеем политической истории России (г. Санкт-Петербург).

Выставка на примере жизненного и творческого пути Константина Симонова предлагает осмыслить непростые взаимоотношения творческой личности и власти, в которых отразился противоречивый и сложный характер советской эпохи.

На выставке представлены малоизвестные фотографии писателя, отражающие его жизненный путь, документы, письма, афиши и кадры из фильмов, снятых по его произведениям. Особый интерес представляют фрагменты черновой рукописи романа «Живые и мертвые», позволяющие заглянуть в творческую лабораторию автора.

Выставка проходит в административном здании Музея на Сапун-горе.