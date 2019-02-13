Черно-белая правда о войне: выставка работ военных художников

10 февраля 2019     122
Черно-белая правда о войне: выставка работ военных художников

7 февраля 2019 года на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, в административном здании, открылась выставка работ военных художников «Севастопольский альбом», посвященная 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Выставка создана при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры Российской Федерации. На ней представлены копии графических работ художников, принимавших участие в обороне Севастополя (1941-1942 гг.) и в его освобождении (1944 г.): Л.В. Сойфертиса, К.Г. Дорохова, В.В. Богаткина, К.А. Чанкветадзе.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко отметил, что выставка – одно из ряда юбилейных музейных мероприятий, которые уже проводятся и будут проведены на объектах Музея в ближайшие месяцы и поблагодарил сотрудников, принимавших участие в ее создании. Выставка «Севастопольский альбом» отобразила беду, которую принесла Севастополю война. Впоследствии экспозиция будет показана в странах Европы.

Впечатления художников-очевидцев, которые они передали в своих графических работах, очень ценны для нас не только своей документальностью, но, главное, ощущением времени, эмоциями. Заведующая сектором Великой Отечественной войны, научный сотрудник Музея Ирина Агишева подчеркнула, что в отличие от фотографов, которые запечатлевают момент, художники вкладывают в рисунок свое видение, свои чувства.

На рисунках – фронтовые будни города, портреты советских бойцов, руины Севастополя, разрушенный Свято-Никольский храм-памятник, стройные колонны Графской пристани, опутанные колючей проволокой, и наконец, долгожданная Победа – освободители Севастополя у кромки набережной Приморского бульвара, на фоне Памятника затопленным кораблям. По словам научного сотрудника Музея Натальи Кузьминой, все художники, чьи работы можно увидеть на выставке, разные по своему стилю, но их объединило одно: стремление правдиво показать Севастополь в период Великой Отечественной войны, передать дух легендарного города.




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