«Шелковый путь» Елены Комиссаровой

12 марта 2018     227
«Шелковый путь» Елены Комиссаровой

13 марта состоится открытие выставки просветительского проекта «Шелковый путь».

Автор – художник, дизайнер, поэт, член Русского географического общества Елена Комиссарова (Архангельск). В экспозиции батик, живопись в технике пастель.

Проект будет представлен на базе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

Шелк и пастельные мелки. Как сочетаются эти два прекраснейших, нежнейших материала? В умелых руках Елены Комиссаровой Solo они раскрывают все свои природные возможности. Северные пейзажи, выполненные пастелью, перенесены на натуральный шелк. Теперь это панно, платок, шелковая картина. Хочешь – носи, хочешь – развесь на стены.

«Шелковый путь» – так называется выставка, которую привезла Елена в солнечный Крым из заснеженных в эту пору северных краев. Это название достаточно условно и символично. Три тысячи километров между Архангельском и Севастополем. Северный пейзаж отличается от южного ландшафтом, колоритом, атмосферой, темпераментом. И всё-таки – однажды взглянув на изящество шелка, однажды ощутив объединяющую все и всех красоту, художник создает свой собственный путь. Талантом, любовью, поэтической строкой…

На открытии выставки можно убедиться в этом и познакомиться лично с этим творческим и разносторонне одаренным человеком.
Эта выставка задумана как цельный экспозиционный и просветительский комплекс, включающий демонстрацию картин и предметов декоративно-прикладного творчества, мультимедийную и интерактивную часть.

В рамках проекта также состоятся:

15 марта в 18:00 – творческая встреча
17 марта в 12:00 – мастер-класс по пастельной живописи

Севастопольцы, крымчане и гости полуострова смогут познакомиться с искусством художника-современника, узнать о развитии техник пастели, батика, ощутить уникальность авторского видения природы, осознать значимость созидательного, эстетического в XXI веке.
Выставка проекта «Шелковый путь» начнет работу в Севастополе, далее совершит путешествие по городам Крыма и вернется на Север, где будет представлена землякам автора.

Выставка действует на библиотечной проектной платформе АЗЪБУКАРТ, которая знакомит читателей и зрителей с изобразительным искусством, литературой и коммуникацией.

Место проведения: ул. Ленина 51, библиотека Л.Н. Толстого

Начало в 16:00

Вход свободный

Контактный телефон +7 978 023 82 29

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