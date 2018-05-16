Юбилейная выставка Ярослава Мыськива в музее Крошицкого

Севастопольский художественный музей им. М.П. Крошицкого представляет персональную выставку известного севастопольского художника Ярослава Мыськива.

Выставка – юбилейная и приурочена ко дню рождения автора, но не итоговая! Признанный, однако, не «забронзовевший», мастер находится в постоянном творческом поиске, экспериментирует и не боится открывать зрителю неизвестные грани своего дарования. Поэтому в экспозиции успешно «соседствуют» графические работы, полюбившиеся многим ценителям искусства и ставшие музейной «классикой», с новыми живописными произведениями.

Талантливый художник приехал в Севастополь в конце 1970-х годов после окончания института и не просто полюбил наш город, узнал славное историческое прошлое, а стал истинным севастопольцем и в скором времени достойно представлял его на многочисленных международных и республиканских художественных выставках.

Обращаясь к традиционным севастопольским сюжетам, а точнее мотивам, вглядываясь в людей, которые его окружают, прислушиваясь к состояниям в природе и к собственным ощущениям, Ярослав Михайлович создает мир, живущий по «законам красоты». Он обладает своим, но очень узнаваемым «голосом». Вдумчивому, немногословному и «непоказному» художнику удается привлечь зрительское внимание не «залихватской маэстрией», а «требовательностью к форме», очень точным рисунком, пониманием и передачей «длящегося времени». Обладая уверенной линией, Мыськив в своих пейзажах, особенно херсонесских, создает своеобразные формулы, загруженные реальной «памятью ландшафта», которая вбирает в себя многовековую память. Ему удается, отталкиваясь от конкретного мотива, но без приукрашивания, прийти к синтезу наблюдения и вымысла, момента и всеобщности, мастерства и поэтического чувства.

Бережно и артистично касаясь карандашом бумаги и кистью поверхности холста, художник мастерски «рифмует фигуры и предметы», линии горизонта и простые силуэты облаков, контуров холмов и севастопольских бухт, соединяя их в едином, плавном и певучем, но всегда гармоничном ритме, который извлек он из окружающей жизни.

Экспозиция выставки очень цельная, хотя на ней представлены разные виды и жанры изобразительного искусства. Я.М. Мыськив демонстрирует высокое мастерство не только графика, но и живописца, умение импровизировать, интерес к ремеслу художника. Он в полной мере владеет многими секретами графического искусства, разнообразием техник (монотипия, офорт, меццо-тинто, мягкий лак…), умело использует линию и штрих, тончайшие нюансы светотени, убедительно соединяет традиции западноевропейской гравюры с новаторскими приемами. Вместе с тем в его композиции вполне естественно «входит» цвет, а тонкий ритм драгоценных мазков создает в картинах (как в абстрактных, так и в фигуративных) сложную живописную фактуру, завораживающую красочную поверхность.



Л. К. Смирнова, искусствовед

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

тел.: (8692) 54-31-25

Выставка продлится с 16.05 по 30.05.



Фото с сайта news.sevas.com