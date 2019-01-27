Южная Африка глазами Теунса Бота – фотовыставка в СЦКИ (+Видео)

23 января 2019     110
Южная Африка глазами Теунса Бота - фотовыставка в СЦКИ

22 января в СЦКиИ состоялось открытие фотовыставки «Наш друг Южная Африка. Страна и люди», посвящённая 25-летию установления дипломатических отношений между РФ и ЮАР.

На выставке представлены пейзажи, животные, местные жители, их быт и деятельность. Выставка уже экспонировалась в Санкт-Петербурге — городе-побратиме южноафриканского Кейптауна, в Туле, Жукове, Владивостоке, Сочи, а теперь доступна и для севастопольцев.

Открыла выставку президент Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата» Людмила Вишня, которая отметила, что открытие этой выставки — первый шаг в установлении отношений между Крымом и ЮАР, и здесь есть большой потенциал для сотрудничества.

С приветственным словом также выступили заместитель начальника Главного управления культуры Севастополя Александра Бузанова, представители предпринимательства, библиотек и искусствоведы.

Выставка продлится до 30 января.

На территории СЦКиИ действует пропускной режим: вход по предъявлении пропуска или паспорта.

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