«75 лет Севастопольской Победе»: конкурс рисунков, посвящённый 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

«75 лет Севастопольской Победе»: Музей объявляет о старте конкурса рисунков, посвященного 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

В преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которая будет отмечаться в мае этого года, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя объявляет о начале музейного конкурса рисунков «75 лет Севастопольской Победе». В Конкурсе могут принять участие учащиеся 5–11 классов образовательных учреждений Севастополя.

Организатором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» (далее – Музей) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Главной целью конкурса рисунков «75 лет Севастопольской Победе» является воспитание молодого поколения в духе патриотизма, гражданственности, уважения к подвигу народа в годы Великой Отечественной войны, повышение интереса учащихся к изучению военной истории России и города-героя Севастополя, поддержка художественно одаренных детей.

Конкурс проводится на базе Культурно-выставочного центра Музея (ул. Ленина, 35) в два этапа. С 25 февраля по 15 апреля 2019 года пройдет заочный этап, с приемом конкурсных работ. А с 16 апреля по 30 апреля 2019 года будет проводиться экспертный этап, с оценкой авторских работ и выявлением победителей. 5 мая 2019 года состоится финал, на котором будут подведены итоги Конкурса и награждены его участники, победители и призёры.

Конкурс проводится в одной номинации. Количество работ от одного автора – не более 3-х. Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. Помощь родителей поощряется, но указывается факт оказания помощи родителями. На Конкурс принимаются работы только горизонтального формата, выполненные на бумаге. Формат конкурсной работы – А3 (работы другого формата не принимаются).

При оформлении работ необходимо указать: фамилию, имя конкурсанта; номер школы, класса; фамилию, имя, отчество руководителя и его контактные данные. Оригинал каждой конкурсной работы должен сопровождаться заявкой на участие в Конкурсе. Конкурсные работы принимаются в Культурно-выставочном центре Музея по адресу: ул. Ленина, 35 ежедневно с 10:00 до 18:00 (выходной – понедельник). Работа должна сопровождаться согласием одного из законных представителей участника, не достигшего 14 лет, на возможное размещение творческой работы на официальном сайте Организатора; на возможную его публикацию в электронных и печатных версиях СМИ; в печатных и рекламных материалах Организатора.

По вопросам участия обращаться по телефонам: +7 988 360 63 85. Контактные лица: Овсиенко Жанна Владимировна +7 978 837 64 87, Дудникова Зоя Мефодиевна +7 978 700 22 17, Журавлева Евгения Мирославовна +7 978 813 84 08.

Организатором предусмотрена категория «Приз зрительских симпатий». Победитель определяется посредством голосования в течение дня на официальной странице Организатора в социальной сети vk.com/sevmuseum, где будут представлены работы лауреатов конкурса.

Ознакомиться с Положением о Конкурсе и скачать форму Заявки на участие можно на официальном сайте Музея http://sevmuseum.ru, а также на его официальной странице в социальной сети vk.com/sevmuseum