«Ave, Maria» – выставка произведений западноевропейского и русского искусства XVI-XIX

«Богородице Дево, радуйся… » – с этих прекрасных слов начинается обращение Архангела к Деве Марии. В христианстве – западноевропейском и восточном, так начинается молитва, ставшая одной из самых известных и любимых, как в католичестве, так и в православии. Земная женщина, явившая людям Спасителя и совершившая настоящий материнский подвиг, воспринимается человечеством как идеальная, совершенная и гармоничная Личность. Эти же слова, в знак почитания Богородицы, послужили названием выставки, сформированной из произведений западноевропейского и русского искусства XVI-XIX веков из фондов нашего музея.

Почитание Девы Марии, создание её незабываемого образа проявилось особенно ярко в европейском изобразительном искусстве, начиная с эпохи Возрождения. В Италии ее величают – Мадонна (ит. madonna – mia donna – моя госпожа), в России – Богоматерь.

В Италии пишут картины с восхвалением ее земного подвига и красоты, в России – иконы с погружением в «духовное пространство». Конечно, назначение этих произведений будет различным: картинами украшают интерьеры, ими любуются, о них размышляют; с иконами, лежащими на аналое в храмах, «общаются» наедине, в тихой молитве, созерцая святой образ. В картинах есть объем, иллюзия глубины и реальность мира; в иконах – ирреальность и обратная перспектива. Авторы икон чаще всего неизвестны, они даже сознательно безымянны. Авторство же картин является предпочтительным знанием.

В организации пространства этой выставки объединено искусство двух ветвей христианства: в чем заключается их взаимодействие, различие или дополнение друг к другу в почитании образа Девы Марии? Поэтому экспонируются как культовые предметы, так и светское искусство: иконы, складни и картины.

К Итальянскому Возрождению относятся два произведения не известных нам художников, но представляющих очень значимые художественные школы: венецианскую – «Святое семейство» (1-я пол. XVI века) и флорентийскую – «Мадонна с младенцем» (конец XVI века). Сюжеты этих картин были любимыми в искусстве того времени и написаны они с соблюдением традиционной, ставшей классической, иконографии. Нежность чувств и материнскую любовь усиливает теплый коричневато – золотистый колорит.

В XVII веке в итальянском искусстве царит стиль барокко, для которого характерны драматизм и возвышенный пафос в трактовке образов. В картине неизвестного художника «Вознесение Мадонны» внешняя динамика отражает внутренний душевный подъем и порыв. Одним из самых популярных художников барочной живописи является Лука Джордано. В его потрясающей по внутреннему напряжению картине «Скорбящая Богоматерь» тяжесть душевных переживаний сконцентрирована в лице и согбенном силуэте Мадонны.

В православных иконах на выставке представлены иконографические типы образа Богоматери – Одигитрии и Умиление. Наиболее чтимы на Руси были изводы «Богоматерь Казанская», «Богоматерь Тихвинская» и «Богоматерь Владимирская». Строгий канон не допускает чувственности и эмоциональности, присутствующей в картинах. Но ценность иконописных образов имеет свою эстетику и красоту. Восприятие и постижение их содержания, заключено прежде всего, в глубине и гармонии внутреннего строя образа. С этими иконами на Руси всегда связывали надежду на защиту и спасение, списки с них распространились по всей стране. «Федоровская икона Божьей Матери» также кровно соединена с «историческим выбором» страны, покровительствуя царской семье Романовых.

Часть собрания музея связана с художественными вкусами членов императорской семьи. Один из величайших художников итальянского Возрождения – Рафаэль Санти прослыл «Мастером самых прекрасных Мадонн». На выставке представлено несколько старинных копий со знаменитых произведений Рафаэля, у которых не только интересна их история создания и бытования, но и превосходное качество исполнения. Находились они некогда в Эрмитаже, затем были переведены в отстроенный для императорской семьи Ливадийский дворец, а уже затем оказались в Севастополе.

Знаменитая картина флорентийского периода творчества Рафаэля «Мадонна со щегленком», находящаяся ныне в галерее Уффици, еще в XVI веке сильно пострадала. Тогда же она была отреставрирована художником Микеле Тозини, который создал несколько копий, и одна из них и находится в нашем собрании – «Мадонна со щегленком» XVI века. Не менее знаменитое, любимое во всем мире произведение римского периода «Мадонна в кресле», находится ныне в галерее Питти. Акварельная копия мастерски выполнена неизвестным художником XIX века в одной из самых сложных графических техник. Эта работа находилась в Ливадийском дворце в покоях императрицы, о чем свидетельствует фотография на развороте альбома, посвященного этому дворцу, выставленного в вертикальной витрине.

В небольшой экспозиции выставки представлено всего двадцать пять произведений: двенадцать картин, семь икон и несколько предметов декоративно-прикладного искусства как культового, так и светского содержания. Несмотря на камерный формат выставки, очевидно, что представленные разные традиции, сложившиеся в европейском христианском искусстве, не противоречат друг другу, а взаимно обогащаются. Западная культура с ее светской трактовкой образа Мадонны сочетается с глубинной строгостью и, вместе с тем, с человечностью и теплотой, с одухотворенностью образов Богоматери, созданных русскими иконописцами. Итальянская школа и русская традиция, имеющие общий Византийский исток, несмотря на внешнюю непохожесть, очень близки в своем искреннем почитании Девы Марии, в безыскусной и душевной любви к ней.



М. Собчинская, искусствовед

Место проведения: г. Севастополь, пр. Нахимова, 9

тел.: (8692) 54-31-25, info@sevartmuseum.info