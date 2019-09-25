Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН

25 сентября 2019     10
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН и попросил поддержать кандидатуру Японии на выборах непостоянных членов организации в 2022 году. С такой инициативой политик выступил на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 25 сентября.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас» — цитирует Абэ «РИА Новости».

Ранее, 24 сентября, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения. О возможности подписания торгового соглашения с Токио президент США Дональд Трамп заявил 25 августа.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия». Согласно данным, больше …


Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН
Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН и попросил поддержать кандидатуру Японии на выборах непостоянных …


США отказались выдавать визы еще одной российской делегации
США отказались выдавать визы еще одной российской делегации

Некоторые участники делегации на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) также не получили американские визы. Об этом …


Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН
Меркель и Трамп обсудили Иран на полях ГА ООН

02:31 Канцлер Германии Ангела Меркель на полях Генассамблеи ООН обсудила с американским лидером Дональдом Трампом Иран. Об этом сообщил на …


Лавров обсудил с Аль-Ассафом подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию
Лавров обсудил с Аль-Ассафом подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Глава МИДа России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагимом Аль-Ассафом подготовку визита президента РФ Владимира Путина …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты