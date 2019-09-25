Абэ заявил о необходимости изменения структуры Совета безопасности ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости структурной реформы Совета безопасности ООН и попросил поддержать кандидатуру Японии на выборах непостоянных членов организации в 2022 году. С такой инициативой политик выступил на Генеральной Ассамблее ООН в среду, 25 сентября.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета безопасности. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и рассчитывает приложить усилия в качестве непостоянного члена СБ ООН при поддержке многих стран. Прошу вас поддержать нас» — цитирует Абэ «РИА Новости».

Ранее, 24 сентября, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Япония и США полностью завершили переговоры по заключению торгового соглашения. О возможности подписания торгового соглашения с Токио президент США Дональд Трамп заявил 25 августа.

Источник: Газета Известия